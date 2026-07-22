Μαίρη Λίντα: Η τελευταία συνέντευξη μέσα από το γηροκομείο – “Μου λείπει το χειροκρότημα και η αγάπη”

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τη λάμψη της σκηνής είχε επιλέξει να ζει τα τελευταία χρόνια η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια Μαίρη Λίντα, που πέθανε τα ξημερώματα της Τετάρτης 22/7 σε ηλικία 91 ετών.

Η ίδια από τις 31/10 του 2018 είχε αποφασίσει, με δική της πρωτοβουλία, να φιλοξενηθεί στο Γηροκομείο Αθηνών, έχοντας προσωπική άποψη για τις συνθήκες φροντίδας και ασφάλειας που προσφέρει το ίδρυμα στους φιλοξενούμενούς του.

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Την τελευταία της τηλεοπτική συνέντευξη η Μαίρη Λίντα την είχε παραχωρήσει πριν από περίπου τέσσερα χρόνια στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» του Star και τον δημοσιογράφο Νίκο Νικόλιζα.

«Είμαι ικανοποιημένη με τον εαυτό μου που μπορώ ακόμα και τραγουδάω και χορεύω. Πάντα αναπολώ τα παλιά. Είχα δουλέψει με όλους τους παλιούς και με αγαπούσαν και πολύ. Δηλαδή, ο Τσιτσάνης, οικογένειά του με θεωρούσε. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά περάσαμε με την Καίτη Γκρέι. Εγώ πάντα περνάω ωραία γιατί δεν έχω κάτι κακό μέσα για τους άλλους. Μου λείπει το χειροκρότημα και η αγάπη, όλα τα θέλω» είχε εξομολογηθεί μεταξύ άλλων.

Σε άλλο σημείο της τελευταίας της συνέντευξης, η Μαίρη Λίντα είχε αναφερθεί και στον Μανωλη Χιώτη, με τον οποίο διέπρεψαν στο ελληνικό πεντάγραμμο και έζησαν μαζί κοντά για μια δεκαετία.

«Τον ερωτεύτηκα μόλις τον είδα. Τρελάθηκα. Γνωριστήκαμε και άρχισα να λέω τα τραγούδια του. Εκείνη την εποχή ο Μανώλης Χιώτης δεν ήταν παντρεμένος, με τη Ζωή Νάχη και έκαναν δύο παιδιά. Υπέφερα γιατί ήμουν ερωτευμένη μαζί του. Στη συνέχεια γίναμε φίλες με τη γυναίκα του, ήμασταν σαν οικογένεια όταν χώρισε και μετά παντρεύτηκα τον Χιώτη» είχε πει.

Μαίρη Λίντα: Η ανακοίνωση του Γηροκομείου Αθηνών για τον θάνατό της

Το Γηροκομείο Αθηνών γνωστοποίησε το θλιβερό γεγονός επισημαίνοντας ότι «έφυγε ήρεμα και ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, καθώς και σύσσωμη τη Διοίκηση και το Προσωπικό του Γηροκομείου Αθηνών που την υπεραγαπούσε».

Επίσης το ΔΣ της της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών στη σχετική ανακοίνωση του, εκφράζει τη θλίψη και την οδύνη του για την απώλεια της μεγάλης αυτής ερμηνεύτριας και εύχεται «καλό κατευόδιο στο δρόμο της για τη γειτονιά των Αγγέλων, κοντά στους άλλους μεγάλους δημιουργούς του Ελληνικού τραγουδιού και του πολιτισμού».