Κεφαλονιά: Υπό έλεγχο η φωτιά στην Καλλιγάτα – Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις στο σημείο
Η πυρκαγιά οριοθετήθηκε, ωστόσο συνεχίζεται η επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπυρώσεων
Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Καλλιγάτα της Κεφαλονιάς, έπειτα από μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και των υπόλοιπων δυνάμεων πολιτικής προστασίας.
Σύμφωνα με το τοπικό μέσο Inkefalonia, στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις και να ολοκληρώσουν την κατάσβεση της φωτιάς.
Νωρίτερα, η πυρκαγιά είχε προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών, ενώ είχε σταλεί και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.
Παραμένει η επιφυλακή
Παρά το γεγονός ότι το ενεργό μέτωπο έχει πλέον οριοθετηθεί, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, καθώς οι καιρικές συνθήκες επιβάλλουν αυξημένη επαγρύπνηση μέχρι να εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος αναζωπύρωσης.
Το έργο της κατάσβεσης συνεχίζεται, ενώ οι Αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης.
πηγή στην Google
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