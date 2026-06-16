Σακίρα: «Έχω τρελή άρρηκτη σχέση με το Παγκόσμιο Κύπελλο»

Η Σακίρα μίλησε για την μακροχρόνια σχέση της με το ποδόσφαιρο και το Παγκόσμιο Κύπελλο, επισημαίνοντας ότι είναι βαθιά και διαρκής.

Σε συνέντευξη στο People, η 49χρονη τραγουδίστρια αναφέρθηκε αρχικά στο 2006, όταν μαζί με τον Wyclef Jean και το «Hips Don’t Lie» εμφανίστηκε στο Μουντιάλ, ενώ στάθηκε στη διοργάνωση του 2010, όπου παρουσίασε το «Waka Waka (This Time for Africa)», τραγούδι που, όπως είπε, άλλαξε τη ζωή της και λειτούργησε ως σημείο αναφοράς για τη μετέπειτα πορεία της. «Είναι τρελό που έχω αυτή τη σύνδεση με το ποδόσφαιρο, η οποία μοιάζει άρρηκτη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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Shakira on Her Long Personal History With the World Cup: 'I Have This Connection' With Soccer 'That Seems Unbreakable' https://t.co/NXDe0PKhdw— People (@people) June 15, 2026

Όπως αποκάλυψε η Σακίρα, εκείνη την περίοδο γνώρισε τον πρώην σύντροφο της και πατέρα των παιδιών της, Ζεράρ Πικέ, ο οποίος συμμετείχε στο ίδιο Μουντιάλ. Το «Waka Waka» συνδέθηκα άμεσα με την προσωπική της ζωή και την δημιουργία της οικογένειας της. «Γι’ αυτό αποκαλώ τα παιδιά μου “Waka παιδιά”», είπε, εξηγώντας ότι πιστεύει πως η οικογένειά της «γεννήθηκε» μέσα από εκείνη τη συγκυρία.

Επίσης η Σακίρα μίλησε για το Μουντιάλ του 2014 στη Βραζιλία, όπου ενώ ήταν έγκυος στον μικρότερο γιο της, ερμήνευσε το «La La La», με το κοινό να αντιλαμβάνεται την εγκυμοσύνη της, παρότι εκείνη βρισκόταν μόλις στους πρώτους μήνες.

Παράλληλα, μίλησε για τη φετινή της παρουσία, καθώς εμφανίστηκε στην τελετή έναρξης μαζί με τον Burna Boy με το επίσημο τραγούδι «Dai Dai», ενώ τόνισε πως ετοιμάζεται να γράψει ιστορία με τη συμμετοχή της στο πρώτο halftime show τελικού Μουντιάλ, στις 18 Ιουλίου στο MetLife Stadium, όπου θα εμφανιστεί μαζί με τη Μαντόνα και τους BTS.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι κάθε Μουντιάλ αποτελεί για εκείνη μια «μαγική εμπειρία», σημειώνοντας πως πιστεύει ότι η μουσική και το ποδόσφαιρο μπορούν να ενώσουν τους ανθρώπους σε δύσκολες κοινωνικές και πολιτικές στιγμές. Στην ερώτηση για το τι τη φέρνει ξανά και ξανά στη διοργάνωση, απάντησε μονολεκτικά: «Η μοίρα».