Υποχώρησε κάτω από τα 80 δολάρια το πετρέλαιο Brent – Πρώτη φορά μετά από τις αρχές Μαρτίου

Το πετρέλαιο Brent υποχώρησε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει σε χαμηλό τριών μηνών, εν μέσω αισιοδοξίας για την αναμενόμενη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ μετά από συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

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Το Brent Crude, το διεθνές σημείο αναφοράς, υποχωρεί κατά 3,8% στα 79,99 δολάρια το βαρέλι, υποχωρώντας κάτω από τα 80 δολάρια για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου.

Το κύριο συμβόλαιο πετρελαίου των ΗΠΑ, το West Texas Intermediate, υποχωρεί κατά 3,9% στα 77,61 δολάρια το βαρέλι.