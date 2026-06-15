Μουντιάλ 2026: Την έκπληξη της πρεμιέρας το Πράσινο Ακρωτήρι – Κράτησε στο 0-0 την Ισπανία

Βγάζοντας ψυχή το Πράσινο Ακρωτήρι πήρε ιστορικό βαθμό (0-0) κόντρα στην Ισπανία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026.

Οι Ισπανοί πίεσαν εξαρχής έχοντας σταθερά πάνω από 70% κατοχή μπάλας, όμως δεν έδειξαν να έχουν ιδέες και τρόπους για να προσεγγίσουν την αντίπαλη περιοχή. Κι όποτε το έκαναν, είτε αστοχούσαν (δοκάρι Φεράν Τόρες στο 40’), είτε έπεφταν πάνω στον εντυπωσιακό Βοζίνια ο οποίος είχε κατεβάσει «ρολά» (αποκρούσεις σε Ογιαρθάμπαλ στο 40΄, Τόρες 45’, Λαπόρτ 45’+3’, Ρουίθ 56’ και Μερίνο 73’).

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Ο Ντε Λα Φουέντε επιστράτευσε άρον-άρον απ’ τον πάγκο και τον (όχι απόλυτα έτοιμο) Λαμίν Γιαμάλ, όμως η Ισπανία παρέμεινε εγκλωβισμένη, δεν βρήκε γκολ και το Πράσινο Ακρωτήρι άντεξε σθεναρά ως το φινάλε παίρνοντας το ιστορικό «Χ».

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουίς ντε λα Φουέντε): Ουνάι Σιμόν, Γιορέντε, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Φαμπιάν Ρουίθ (71’ Μερίνο), Γκάβι (71’ Γιαμάλ), Ρόδρι (87’ Γουίλιαμς), Πέδρι, Φεράν Τόρες (81’ Όλμο), Ογιαρθάμπαλ.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ (Πέδρο Λεϊτάο Μπρίτο): Βοζίνια, Μορέιρα, Μπόρζες, Λόπες, Λόπες Καμπράλ (76’ Ζοάο Παουλο), Πίνα, Ζοβάν Καμπράλ (61 Σεμέδο), Μοντέιρο (79’ Αρκάνζο), Λάρος Ντουάρτε (61’ Ντερόι Ντουάρτε), Λιβραμέντο (61’ Ντα Κόστα), Μέντες.