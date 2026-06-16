Μαίρη Συνατσάκη: «Στα 15 πέρασα από τη νευρική ανορεξία στη βουλιμία – Περιέγραφα τον εαυτό μου ως “αηδία” »

Η Μαίρη Συνατσάκη προχώρησε σε μία προσωπική εξομολόγηση για τις διατροφικές διαταραχές που αντιμετώπισε, λέγοντας ότι στο παρελθόν περιέγραφε ως «αηδία» τον αυτό της, ενώ λόγω των διαταραχών μπήκε στη ζωή της και ο αυτοτραυματισμός.

Η Youtuber μίλησε στην εκπομπή «Μαθήματα Ζωής» και είπε ότι ξεκίνησε σε πολύ μικρή ηλικία το πρόβλημα: «Ήμουν πάρα πολύ μικρή όταν άρχισε να με απασχολεί η όψη του σώματός μου, περισσότερο από αυτό που θεωρώ ότι είναι οκ για την ηλικία των 10 ετών», είπε, εξηγώντας πως τότε το πρότυπο ήταν το πολύ αδύνατο, με αποτέλεσμα να αρχίσει να συγκρίνεται και να κάνει αλλαγές στην καθημερινότητά της για να μοιάζει στις γυναίκες που έβλεπε στα media: «Ξεκίνησα με το να βγάλω το βραδινό από την εξίσωση. Ήμουν 12 ετών. Πεινούσα και έλεγα στον εαυτό μου “πιες λίγο νερό”», σημείωσε.

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Όπως επισήμανε, περνούσε από τη νευρική ανορεξία στη βουλιμία και όταν πλέον έφτασε τα 15, η κατάσταση είχε γίνει ακόμη πιο δύσκολη για εκείνη: «Τα πράγματα είχαν γίνει πολύ δύσκολα. Μπορεί να έφτιαχνα ένα τοστ και να ήταν αυτό το μοναδικό μου γεύμα για όλη την ημέρα. Στις πιο δύσκολες περιόδους, έπινα μόνο έναν χυμό», εξομολογήθηκε και πρόσθεσε: «Μετρούσα θερμίδες, σκεφτόμουν συνεχώς τι είχα φάει και πόσο είχα φάει. Αδυνάτισα πάρα πολύ και τότε έγινε εμφανές για το περιβάλλον μου και άρχισε να παρατηρεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Μετά εγώ άρχισα τα ψέματα, όταν μπήκε πιο έντονα το κομμάτι της βουλιμίας και έπρεπε να καλύψω τα ίχνη μου. Έλεγα ότι θα βγω με φίλους, αλλά δεν έβγαινα. Έπαιρνα φαγητό, το κατανάλωνα και μετά προκαλούσα εμετό. Πολύ φαγητό, μπορούσα να φάω ολόκληρη πίτσα ή ένα οικογενειακό παγωτό. Μετά ακολουθούσαν οι έντονες ενοχές».

Η Μαίρη Συνατσάκη δήλωσε έπειτα πως τα βουλιμικά επεισόδια διήρκησαν σχεδόν δέκα χρόνια: «Αυτός ο κύκλος είναι λίγο βία, λίγο θυμός. Ο κύκλος τον βουλιμικών επεισοδίων μπορεί να κράτησε σχεδόν δέκα χρόνια. Κάθε μέρα ξυπνούσα με την ελπίδα ότι δεν θα συμβεί ξανά και τελικά συνέβαινε. Ματαιωνόμουν πάρα πολύ. Μπορεί να τα κατάφερνα για δύο ημέρες, αλλά την τρίτη όλα ξεκινούσαν από την αρχή», είπε και συμπλήρωσε: «Η πραγματική λέξη με την οποία περιέγραφα τον εαυτό μου ήταν “αηδία”. Αυτό έβλεπα και έξω. Έβλεπα το εσωτερικό μου χάος και αισθανόμουν χάλια. Είναι πολύ άσχημο να χάνεις κάθε μέρα τη μάχη».

Η πιο δύσκολη περίοδος, όπως αποκάλυψε, ήταν η χρονιά των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς τότε χώρισαν οι γονείς της και η ίδια βρισκόταν σε μια σχέση που της ασκούσε έντονη ψυχολογική πίεση και κριτική. «Ήμουν σε μια δύσκολη σχέση με έναν άνθρωπο που μου ασκούσε πολλή κριτική. Δεν γνώριζε τι πραγματικά μου συνέβαινε, κανένας δεν ήξερε», είπε και εξήγησε πως τότε ξεκίνησαν οι κρίσεις πανικού και ο αυτοτραυματισμός: «Ξεκίνησαν οι κρίσεις πανικού. Ένα βράδυ πετάχτηκα από τον ύπνο μου χωρίς να μπορώ να αναπνεύσω και ξεκίνησε το τρέμουλο, οριακά υστερικό. Μετά ήμουν σαν να έχω φάει ξύλο. Εκείνη την περίοδο ξεκίνησαν δειλά δειλά και κάποια κομμάτια που είχαν να κάνουν με αυτοτραυματισμό. Πάλι δεν το ήξερε κανείς, κάλυπτα τα σημάδια», δήλωσε.