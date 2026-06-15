Πράσινο Ακρωτήρι: Λύγισε ο τερματοφύλακας του μετά την απίθανη παρουσία του κόντρα στην Ισπανία στο Μουντιάλ 2026 (Βίντεο)
Ράγισαν και οι πέτρες
Συγκινητικές ήταν οι στιγμές μετά την ιστορική ισοπαλία του Πράσινου Ακρωτηρίου με την Ισπανία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026.
Η πρώτη «βόμβα» του Μουντιάλ 2026 είναι γεγονός! Το Πράσινο Ακρωτήριο στην πρώτη συμμετοχή του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, κράτησε στο 0-0 την Ισπανία (εκ των φαβορί της διοργάνωσης) στο «Mercedes-Benz Stadium» της Ατλάντα στο εναρκτήριο παιχνίδι του 8ου ομίλου κι έβαλε «φωτιά» στο γκρουπ.
Ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου Βοζίνια μετά το τέλος του αγώνα και τη μυθική εμφάνιση του λύγισε βάζοντας τα κλάματα.
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