Μουντιάλ 2026: Απολύθηκε ο προπονητής της Τυνησίας μετά την συντριβή από την Σουηδία
Πλήρωσε το τίμημα για τη βαριά ήττα
Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Τυνησίας μετά την συντριβή από την Σουηδία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026 αποτελεί ο Σαμπρί Λαμουσί.
Συγκεκριμένα, ο 54χρονος πλήρωσε το τίμημα για την άσχημη εμφάνιση της χώρας του και πλέον η Τυνησία θα πορευτεί με υπηρεσιακό τεχνικό.
Ο Σαμπρί Λαμούσι διορίστηκε μόλις τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους για να αντικαταστήσει τον Σάμι Τραμπέλσι μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της Τυνησίας από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής (AFCON). Ωστόσο, η βαριά ήττα από τη Σουηδία του κόστισε την εμπιστοσύνη της ηγεσίας της ομοσπονδίας.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις