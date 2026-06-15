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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Απολύθηκε ο προπονητής της Τυνησίας μετά την συντριβή από την Σουηδία

Πλήρωσε το τίμημα για τη βαριά ήττα

Μουντιάλ 2026: Απολύθηκε ο προπονητής της Τυνησίας μετά την συντριβή από την Σουηδία
DEBATER NEWSROOM

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Τυνησίας μετά την συντριβή από την Σουηδία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026 αποτελεί ο Σαμπρί Λαμουσί.

Συγκεκριμένα, ο 54χρονος πλήρωσε το τίμημα για την άσχημη εμφάνιση της χώρας του και πλέον η Τυνησία θα πορευτεί με υπηρεσιακό τεχνικό.

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Ο Σαμπρί Λαμούσι διορίστηκε μόλις τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους για να αντικαταστήσει τον Σάμι Τραμπέλσι μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της Τυνησίας από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής (AFCON). Ωστόσο, η βαριά ήττα από τη Σουηδία του κόστισε την εμπιστοσύνη της ηγεσίας της ομοσπονδίας.

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