Ρία Ελληνίδου: «Άμα πάρω την παντόφλα ξέρετε τι θα κάνω;» – Η αντίδρασή της σε σεξιστικό σύνθημα

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημάδεψε την πρόσφατη εμφάνιση της Ρίας Ελληνίδου στη Λευκωσία, όταν η τραγουδίστρια ήρθε αντιμέτωπη με μια αμήχανη στιγμή πάνω στη σκηνή του Pavilion Hall. Ενώ η βραδιά ξεκίνησε σε κλίμα ενθουσιασμού, με την ίδια να κρατά ένα κασκόλ του ΑΠΟΕΛ τιμώντας την τοπική ομάδα, η ατμόσφαιρα φορτίστηκε όταν μερίδα του κοινού άρχισε να φωνάζει ένα σύνθημα με σεξιστικό περιεχόμενο.

Η αντίδραση της ερμηνεύτριας έγινε αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα σιωπής και έκπληξης, η Ρία Ελληνίδου επέλεξε να επιστρατεύσει το χιούμορ της για να εκτονώσει την κατάσταση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Άμα πάρω την παντόφλα… ξέρετε τι θα κάνω;».

Το βίντεο με το περιστατικό διαδόθηκε γρήγορα στα social media, προκαλώντας έντονες συζητήσεις και σχόλια.

Αρκετοί σχολίασαν την απόφαση της τραγουδίστριας να μην διακόψει τη ροή του προγράμματος, εκλαμβάνοντας τη στάση της ως ανοχή απέναντι σε ένα σύνθημα που κρίθηκε από πολλούς ως προσβλητικό και σεξιστικό.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: