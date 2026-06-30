Σοκ στη Λεμεσό: Αστυνομικός πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε

Ένα αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, 30 Ιουνίου στη Λεμεσό της Κύπρου, στην οδό Ιλισίων στο Ζακάκι, όταν αστυνομικός φέρεται να πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια να έθεσε τέλος στη ζωή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 6:50, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις κυπριακές Αρχές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αστυνομικός φέρεται να χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του πιστόλι.

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Σύμφωνα με το philenews, στο σπίτι έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας και ανακριτές του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λεμεσού, οι οποίοι απέκλεισαν τη σκηνή και άρχισαν επιτόπιες εξετάσεις. Από τα ευρήματα που θα συλλεγούν αναμένεται να αποσαφηνιστεί η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο αστυνομικός πυροβόλησε εναντίον της συζύγου του.

Η ενημέρωση από το ΤΑΕ Λεμεσού

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες εντοπισμού νεκρού προσώπου (αστυνομικού) σήμερα το πρωί στη Λεμεσό καθώς και του τραυματισμού γυναίκας από πυροβόλο όπλο, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Το ΤΑΕ Λεμεσού είναι στη σκηνή και διερευνά το περιστατικό. Ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, θα προβεί σε δηλώσεις στη σκηνή κατά την διάρκεια της ημέρας.