Έλμερ ο Παρδαλός Ελέφαντας στη Χαλκίδα – Μια πολύχρωμη θεατρική περιπέτεια για όλη την οικογένεια

Την Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 8:00 μ.μ., το Θέατρο Ορέστης Μακρής στη Χαλκίδα υποδέχεται την επίσημη θεατρική παράσταση «Έλμερ ο Παρδαλός Ελέφαντας», μια ξεχωριστή παραγωγή που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, μεταφέροντας στη σκηνή τον αγαπημένο ήρωα μικρών και μεγάλων.

Βασισμένη στα πολυαγαπημένα παιδικά βιβλία του Ντέιβιντ Μακ Κι, η παράσταση αποτελεί μια πρωτότυπη ελληνική θεατρική διασκευή, γεμάτη μουσική, τραγούδι, εντυπωσιακά σκηνικά, τρισδιάστατες κούκλες και πολύχρωμα κοστούμια. Μέσα από τη διασκεδαστική αφήγηση, αναδεικνύονται αξίες όπως η διαφορετικότητα, η αποδοχή, η φιλία και η συνεργασία.

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Με σύνθημα:

«Κι αν όλοι μας δεν μοιάζουμε, Είναι για να ταιριάζουμε, Ο καθένας διαφορετικός!» η παράσταση υπενθυμίζει στα παιδιά πως η μοναδικότητα του καθενός είναι η μεγαλύτερη δύναμή του.

Η ιστορία

Σε μια αγέλη ελεφάντων, όλοι είναι γκρι, εκτός από έναν: τον Έλμερ, τον πολύχρωμο ελέφαντα που σκορπά χαρά με το χιούμορ και την αισιοδοξία του. Θέλοντας όμως να μη διαφέρει από τους υπόλοιπους, αποφασίζει να βαφτεί γκρι.

Όταν μια ξαφνική βροχή ξεπλένει τα χρώματά του, την ίδια στιγμή το ουράνιο τόξο χάνει τη δική του πολύχρωμη λάμψη και γίνεται γκρι. Ο Έλμερ αναλαμβάνει μια γενναία αποστολή: μαζί με τον ξάδελφό του Γουίλι ξεκινά ένα συναρπαστικό ταξίδι μέχρι την άκρη της ζούγκλας, αποφασισμένος να χαρίσει τα χρώματά του στο ουράνιο τόξο.

Μέσα από αυτή την περιπέτεια, μικροί και μεγάλοι θα ανακαλύψουν πως η αληθινή ομορφιά βρίσκεται στο να αγαπάμε τον εαυτό μας και να αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα των άλλων.

Πληροφορίες παράστασης

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Ημερομηνία: Κυριακή 23 Αυγούστου

Ώρα έναρξης: 8:00 μ.μ.

Χώρος: Θέατρο Ορέστης Μακρής, Χαλκίδα

Η παράσταση είναι κατάλληλη για παιδιά από 3 ετών, ενώ εισιτήριο απαιτείται για παιδιά από 1,5 έτους και για όλους τους ενήλικες.

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Συντελεστές

Κείμενα & Στίχοι: Παύλος Μητσόπουλος

Σκηνοθεσία: Ιωάννα Γεωργαντά

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Σκηνογραφία & Κατασκευή σκηνικού: Μαγδαληνή Σίγα

Βοηθός σκηνογράφου: Έλλη Ναλμπάντη

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Μουσική: Μάριος Αποστολακούλης

Κοστούμια & Σχεδιασμός κούκλας: Δήμητρα Γιοβάνη

Κατασκευαστική ομάδα κούκλας: Δήμητρα Γιοβάνη, Λίζα Ψωμιάδου, Χαρά Αργυρούδη Σχεδιασμός γραφικών: Ρέα Δουφέκα

Παίζουν και τραγουδούν: Ζαφείρης Καρανικόλας, Ελισάβετ Νικολαΐδου, Ιφιγένεια Σταμπουλή και Θανάσης Χασιώτης.

Μια παράσταση γεμάτη χρώματα, μουσική, φαντασία και σημαντικά μηνύματα, που υπόσχεται να χαρίσει στα παιδιά μια αξέχαστη θεατρική εμπειρία και στους γονείς μια όμορφη ευκαιρία να μοιραστούν μαζί τους μια ιστορία για τη δύναμη της διαφορετικότητας.