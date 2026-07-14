Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε διαμέρισμα στα Άνω Πατήσια (βίντεο)

Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα το μεσημέρι της Τρίτης, 14 Ιουλίου, στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου, στα Άνω Πατήσια.

#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα, στη συμβολή της λεωφ. Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου, στην #Αθήνα. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 14, 2026

Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν υπήρξαν αναφορές για εγκλωβισμένους.

Κατά πληροφορίες το διαμέρισμα στο οποίο εκδηλώθηκε η φωτιά βρίσκεται στον 3ο όροφο πολυκατοικίας, ενώ υπέστη εκτεταμένες φθορές.