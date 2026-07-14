Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε διαμέρισμα στα Άνω Πατήσια (βίντεο)
Το σπίτι υπέστη εκτεταμένες φθορές
Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα το μεσημέρι της Τρίτης, 14 Ιουλίου, στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου, στα Άνω Πατήσια.
#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα, στη συμβολή της λεωφ. Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου, στην #Αθήνα. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 14, 2026
Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν υπήρξαν αναφορές για εγκλωβισμένους.
Κατά πληροφορίες το διαμέρισμα στο οποίο εκδηλώθηκε η φωτιά βρίσκεται στον 3ο όροφο πολυκατοικίας, ενώ υπέστη εκτεταμένες φθορές.
πηγή στην Google
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