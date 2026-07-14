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ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε διαμέρισμα στα Άνω Πατήσια (βίντεο)

Το σπίτι υπέστη εκτεταμένες φθορές

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε διαμέρισμα στα Άνω Πατήσια (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:04

Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα το μεσημέρι της Τρίτης, 14 Ιουλίου, στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Λασκαράτου, στα Άνω Πατήσια.

Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική δεν υπήρξαν αναφορές για εγκλωβισμένους.

Κατά πληροφορίες το διαμέρισμα στο οποίο εκδηλώθηκε η φωτιά βρίσκεται στον 3ο όροφο πολυκατοικίας, ενώ υπέστη εκτεταμένες φθορές.

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