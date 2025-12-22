Δημήτρης Αλεξάνδρου – Ρία Ελληνίδου: Η νέα κοινή δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού σε event (vid)

Μια νέα κοινή δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησαν το βράδυ της Κυριακής (21/12) ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου. Το ζευγάρι παρευρέθηκε σε εκδήλωση γνωστού ιατρείου, όπου τους κατέγραψε η κάμερα του «Breakfast@Star», δείχνοντας πλέον μια πιο εξωστρεφή διάθεση παρά την αρχική τους απόφαση να κρατήσουν χαμηλούς τόνους.

Αν και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως η σχέση τους μετρά ήδη αρκετούς μήνες, έχοντας ξεκινήσει από τον περασμένο Μάιο, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σε πρόσφατες δηλώσεις του στην Κατερίνα Καινούργιου υπήρξε ιδιαίτερα προσεκτικός.

Ο ίδιος είχε τονίσει πως είναι ακόμα νωρίς και πως προτεραιότητά του παραμένει η προστασία του παιδιού του, ωστόσο η κοινή τους παρουσία σε ένα event όπου γνώριζαν την ύπαρξη δημοσιογράφων μαρτυρά πως δεν έχουν πλέον σκοπό να κρύβονται.

Η γνωριμία τους, που ξεκίνησε από μια τυχαία κοινωνική εκδήλωση και αναθερμάνθηκε αργότερα μέσω μιας επαγγελματικής συνάντησης, φαίνεται πως εξελίσσεται σε έναν δυνατό έρωτα.

Παρά τη σιωπή που τήρησε η Ρία Ελληνίδου σε πρόσφατες ερωτήσεις στο αεροδρόμιο, η χημεία ανάμεσά τους είναι φανερή, με το περιβάλλον τους να κάνει λόγο για ένα ταιριαστό ζευγάρι που απολαμβάνει κάθε στιγμή της νέας του καθημερινότητας.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: