Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης: «Είναι δύσκολη η διαχείριση της απώλειας του πατέρα μου – Το αγόρι μου να ‘ναι καλά εκεί που είναι»

Στον πρόσφατο θάνατο του πατέρα του αναφέρθηκε ο Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης, μιλώντας για τη δυσκολία διαχείρισης της απώλειας των γονιών του.

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno», όπου, μεταξύ άλλων, μίλησε για τη θεατρική παράσταση «Ο Φονιάς», την οποία σκηνοθετεί, αλλά και για την προσωπική του απώλεια.

Όπως ανέφερε, η απουσία των γονιών του παραμένει έντονη στην καθημερινότητά του. «Η διαχείριση της απώλειας είναι αρκετά δύσκολη. Θες δε θες, σου λείπουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στον πατέρα του, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, μίλησε με λόγια αγάπης, σημειώνοντας: «Το αγόρι μου, να είναι καλά εκεί που είναι». Παράλληλα, τόνισε ότι είχε εκφράσει όσα ήθελε όσο εκείνος βρισκόταν εν ζωή, γεγονός που, όπως είπε, λειτουργεί ως προσωπική παρηγοριά.

Σε ό,τι αφορά τη συγκινητική ανάρτηση που έκανε μετά τον θάνατο του πατέρα του, εξήγησε πως αποτέλεσε για τον ίδιο έναν τρόπο υπενθύμισης, ώστε να μην θεωρεί τίποτα δεδομένο και να παραμένει συνδεδεμένος με τη μνήμη του.

Τέλος, μιλώντας για την παράσταση «Ο Φονιάς», υπογράμμισε ότι το ίδιο το κείμενο ήταν εκείνο που τον οδήγησε στην απόφαση να αναλάβει τη σκηνοθεσία.

Όπως ανέφερε, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τόσο οι συντελεστές όσο και το βαθύτερο νόημα του έργου, το οποίο, όπως σημείωσε, είναι αφιερωμένο στους ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή χωρίς να προλάβουν να μιλήσουν.