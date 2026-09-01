Πηνελόπη Πλάκα: “Έχω χάσει αεροπλάνο, έχω χάσει πλοίο” – Η αποκάλυψη για τις φοβίες της

Η Πηνελόπη Πλάκα παραχώρησε μία άκρως αποκαλυπτική κι εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο K-ZONE Vidcast με τον Κυριάκο Ανδρόνη. Η γνωστή ηθοποιός μεταξύ άλλων αναφέρθηκε τόσο στην επαγγελματική της πορεία όσο και στις φοβίες και στις ανασφάλειες της.

“Έχω χάσει αεροπλάνο, έχω χάσει πλοίο… Έχανα τη ζωή, μας έχει μάθει η κοινωνία να πηγαίνουμε σχολείο, πανεπιστήμιο, να πρέπει να βρούμε δουλειά, να νοικιάσουμε σπίτι, να αγοράσουμε αυτοκίνητο, να βρούμε ένα αγόρι να αρραβωνιαστούμε, να παντρευτούμε, να κάνουμε ένα παιδί. Ταυτόχρονα να δουλεύουμε κιόλας… Πάρε μια ανάσα, όλα είναι καλά. Δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα με την ίδια σειρά. Πάντα σκέφτεσαι τι θα πει ο κόσμος που είναι λάθος. Δεν έχουμε μάθει να ζούμε”, είπε χαρακτηριστικά όσον αφορά τις φοβίες της η Πηνελόπη Πλάκα.