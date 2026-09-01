ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις

Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER.

Το δικαστήριο αθώωσε τους υπόλοιπους τρεις κατηγορούμενους, ενώ στους καταδικασθέντες επέβαλε ποινές από ένα έως δύο έτη, καθώς και χρηματικές ποινές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είχε ζητηθεί η ενοχή και των 22 κατηγορουμένων

Νωρίτερα, ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας είχε ζητήσει την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, οι οποίοι κάθισαν στο εδώλιο με την κατηγορία ότι έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με την απόφασή του, το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση για τους 19, ενώ έκρινε αθώους τους άλλους τρεις κατηγορούμενους.

Πρόκειται για τη νεότερη δικαστική εξέλιξη σε μία από τις υποθέσεις παράνομων αγροτικών ενισχύσεων που έχουν βρεθεί στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Πώς στήθηκε η απάτη και ποιες ποινές επιβλήθηκαν

Από τους 19 καταδικασθέντες, οι 14 κρίθηκαν ένοχοι ως φυσικοί αυτουργοί απάτης σχετικής με επιχορηγήσεις. Η υπόθεση αφορά παράνομες επιδοτήσεις ύψους από 25.000 έως 80.000 ευρώ, οι οποίες καταβλήθηκαν κατά το διάστημα 2019-2020.

Οι κατηγορούμενοι, παραγωγοί από την Κρήτη, φέρονται να εξαπάτησαν τις ευρωπαϊκές και ελληνικές Αρχές, παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους ως ιδιοκτήτες ή μισθωτές εκτάσεων σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν εκτάσεις στην Άνδρο, την Κάσο, την Κάλυμνο, τη Νίσυρο και τη Φλώρινα.

Κάποιες από τις επίμαχες εκτάσεις ανήκαν στο Δημόσιο, ενώ άλλες δεν είχαν δηλωθεί ποτέ από τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένοχοι ως απλοί συνεργοί στην απάτη κρίθηκαν ακόμη πέντε κατηγορούμενοι. Σε έναν επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, ενώ στους υπόλοιπους τέσσερις επιβλήθηκαν χρηματικές ποινές από 8.500 έως 11.000 ευρώ.

Συνολικά, σε 15 καταδικασθέντες επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από ένα έως δύο έτη με τριετή αναστολή. Παράλληλα, το δικαστήριο αναγνώρισε κατά πλειοψηφία σε 18 από τους 19 το ελαφρυντικό του σύννομου βίου, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δικογραφία σχηματίστηκε από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας που διενεργείται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.