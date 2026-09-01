Στέλιος Χανταμπάκης – Όλγα Πηλιάκη: Η οικογενειακή στιγμή στη Μαδρίτη με τα παιδιά τους

Ο Στέλιος Χανταμπάκης και η Όλγα Πηλιάκη συνεχίζουν τη ζωή τους στη Μαδρίτη, μαζί με τα δύο τους παιδιά, Μανώλη και Μαλένα. Το ζευγάρι μοιράστηκε με τους ακολούθους του ένα γλυκό στιγμιότυπο από τη βόλτα του στην Μαδρίτη, στην οποία πλέουν κατοικούν μόνιμα εδώ και μερικά χρόνια.

Οι 4 τους πόζαραν χαμογελαστοί στην Puerta del Sol. Η Όλγα Πηλιάκη επέλεξε ένα μακρύ animal print φόρεμα, το οποίο συνδύασε με μαύρο καπέλο, ενώ ο Στέλιος Χανταμπάκης εμφανίστηκε με πιο casual εμφάνιση. Δείτε παρακάτω την σχετική φωτογραφία τους:

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Υπενθυμίζεται ότι ο Στέλιος Χανταμπάκης με την οικογένειά του έχει εγκατασταθεί στη Μαδρίτη από το Καλοκαίρι του 2024. Αφορμή γι αυτή την απόφαση στάθηκε ότι ο γιος τους, Μανώλης, ασχολείται με το ποδόσφαιρο και αγωνίζεται στη Getafe, ενώ η μικρή Μαλένα ακολουθεί επίσης τα βήματα του μεγάλου αδελφού της.

Παρά τη νέα τους βάση στη Μαδρίτη, ο Στέλιος Χανταμπάκης και η Όλγα Πηλιάκη εξακολουθούν να επισκέπτονται σταθερά την Ελλάδα τόσο για τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες όσο και για τις οικογένειές τους που βρίσκονται εδώ.