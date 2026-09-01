Στέλιος Ρόκκος για Γιάννη Πάριο: “Δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν” – Η ηχηρή απάντηση στους επικριτές του

Ο Στέλιος Ρόκκος πήρε δημόσια θέση για τον Γιάννη Πάριο, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε στα social media βίντεο από την πρόσφατη εμφάνιση του στην Κύπρο. Συγκεκριμένα, αρκετοί χρήστες σχολίασαν ότι θα έπρεπε να αποχωρήσει από τις ζωντανές εμφανίσεις, καθώς πλέον η φωνητική του απόδοση δεν είναι ικανοποιητική.

Ο Στέλιος Ρόκκος θέλησε να σχολιάσει το γεγονός κάνοντας μια μακροσκελή ανάρτηση προκειμένου να υπερασπιστεί τον Γιάννη Πάριο. Ο τραγουδιστής μίλησε όχι μόνο για τη φωνή του αλλά κυρίως για την καλλιτεχνική του υπόσταση και τη διαδρομή που έχει διαγράψει στο ελληνικό τραγούδι.

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Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή του:

Χαρακτηριστικά ο Στέλιος Ρόκκος έγραψε: “Ο Πάριος είναι ένα υπερωκεάνιο. Kαι βαρκάκι όταν γίνεται δεν παύει να είναι υπερωκεάνιο. Πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν την τέχνη με τον αθλητισμό ή το τσίρκο. Θέλουν επιδόσεις. Θέλουν τον τραγουδιστή να καταπίνει σπαθιά ή να κάνει τριπλά φωνητικά άξελ. Να κρατάει μια νότα σαν να κάνει ελεύθερη κατάδυση. Τότε μόνο ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Στην κορύφωση. Δεν καταλαβαίνουν πώς η Μεγάλη Παρασκευή είναι η μεγαλύτερη μέρα της Εβδομάδας. Ο ψίθυρος δεν τους λέει τίποτα. Δεν τον ακούν καν καθώς χασκογελάνε τρώγοντας ξηροκάρπι ενώ παλεύουν να βρουν το ζουμ στο κινητό”.

Πλήρωσαν για αίμα και δεν τους αρέσει να τους πιάνουν κοροΐδο. Ο Πάριος είναι στην ωραιότερη στιγμή του. Αν τον ακούσεις τώρα θα μάθεις. Φαίνεται από το γεγονός πως δεν κοιτάζει τον κόσμο. Κοιτάζει “αλλού”. Τι κοιτάζει δεν ξέρω, Ό,τι κι αν είναι πάντως το κοιτάζει ίσος προς ίσον. Κατάματα. Δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Ακόμα και μ΄ ένα σπασμένο κουπί φτάνει στο γυαλό της αλήθειας. Και δένει”, έγραψε κλείνοντας ο Στέλιος Ρόκκος.