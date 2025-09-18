Πέτρος Κουσουλός για Γιώργο Μαζωνάκη: «Χρειάζεται βοήθεια, είναι μόνος του»

Ο Πέτρος Κουσουλός επανέλαβε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης χρειάζεται βοήθεια, τονίζοντας πως αυτή τη στιγμή είναι εντελώς μόνος. Ο δημοσιογράφος, καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, μετέφερε το ρεπορτάζ του από τη συνάντηση που είχε ο τραγουδιστής με μέλη της οικογένειάς του, λίγο πριν τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Ο ίδιος ανέφερε πως οι πληροφορίες του προέρχονται από τον πατέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον οποίο συναντήθηκε πρόσφατα.

«Το λέω ευθέως και υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που έχουν συμβεί. Απεχθάνομαι την μυθοπλασία και αγαπώ την πραγματικότητα. Καμία υπογραφή κανενός συγγενούς δεν μπορεί να κλείσει έναν άνθρωπο στο ψυχιατρείο. Ο εισαγγελέας έθεσε δύο κρατικούς ψυχιάτρους που διέγνωσαν συγκεκριμένα πράγματα. Να δούμε τι έχει μεσολαβήσει και τον άφησαν ελεύθερο. Αν έλαβε την σωστή αγωγή ή δεν την έλαβε γιατί είναι γνωστό πρόσωπο και τι μεσολάβησε στο ενδιάμεσο. Αν νοσηλεύτηκε πραγματικά στο Δρομοκαΐτειο από την πρώτη μέρα ή γυρνούσε για να κοιμηθεί. Εδώ είναι το σκάνδαλο!», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Κουσουλός πρόσθεσε: «Είμαι ο πρώτος που είπα ότι όποιος αγαπάει πραγματικά τον Μαζωνάκη πρέπει να τον βοηθήσει. Στις 4 Αυγούστου πραγματοποιείται μια συνάντηση στο σπίτι του Μαζωνάκη. Παρών ήταν ο πατέρας του, που έχει έρθει στο γραφείο μου και έκλαιγε. Ήταν η αδελφή του Μαρία, η Κλειώ και έρχεται και η Βάσω. Η συνάντηση διήρκησε μία ώρα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης άρχισε να κατηγορεί την οικογένειά του ότι είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης και διακινούν ναρκωτικά».

Και συνέχισε: «Ενδιαφέρομαι για το καλό του Μαζωνάκη, δεν ενδιαφέρομαι για την οικογένεια. Χρειάζεται βοήθεια, είναι μόνος του! Ο εισαγγελέας έχει δύο μαρτυρίες. Της Κλειούς και της Μαρίας, αποφάσισαν μετά από εκείνη την συνάντηση και είπαν ότι πρέπει να κάνουν κάτι να βοηθήσουν τον άνθρωπό τους».

Στο τέλος σχολίασε: «Ο Μερκουλίδης δεν μου σηκώνει πλέον το τηλέφωνο, τον ρώτησα όταν τον είχα καλεσμένο στην εκπομπή για το αν πραγματοποιήθηκε αυτή η συνάντηση, μου είπε ναι και τον ρώτησα αν ήξερε τι συνέβη σε αυτή τη συνάντηση. Μου είπε ότι δε γνώριζε».

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει καταθέσει μήνυση για ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς οι συγγενείς του περιέγραψαν ότι είναι ψυχικά ασθενής και επικίνδυνος τόσο για τον εαυτό του όσο και για τρίτους. Επιπλέον, στρέφεται νομικά εναντίον της αδελφής του Βάσως ως ηθικής αυτουργού και ως φυσικούς αυτουργούς κατονομάζει την άλλη του αδελφή, Μαρία, τους γονείς του αλλά και μία φίλη τους, με την οποία συνδέεται η υπόθεση.