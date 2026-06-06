Πέτρος Κωστόπουλος για τον γάμο της Αμαλίας: “Ήμουν τόσο αμήχανος – Είχα άγχος”

Με τα δεσμά του γάμου ενώθηκε η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ, σε έναν λαμπερό γάμο στη Μεσσηνία το Σάββατο 30 Μαΐου.

Λίγες ημέρες μετά την τελετή, ο Πέτρος Κωστόπουλος μίλησε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» για τα συναισθήματα που τον κατέκλυσαν εκείνη την ημέρα, περιγράφοντας τις σκέψεις και την έντονη φόρτιση που βίωσε μέχρι να συνοδεύσει την κόρη του στην εκκλησία.

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Όπως εξήγησε, ποτέ δεν αντιμετώπισε τον γάμο των παιδιών του ως προσωπική επιτυχία ή στόχο ζωής, αλλά θεωρούσε σημαντικότερο να είναι ευτυχισμένα, ανεξάρτητα και ολοκληρωμένα ως άνθρωποι.

Ο ίδιος δεν έκρυψε πως οι στιγμές λίγο πριν από το μυστήριο ήταν ιδιαίτερα φορτισμένες για εκείνον. Όπως παραδέχθηκε, ένιωθε αμηχανία και έντονο άγχος, καθώς ήθελε όλα να κυλήσουν ομαλά μέχρι να φτάσουν στην εκκλησία.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος είπε αναλυτικά: «Ήμουν τόσο αμήχανος. Τόσο αμήχανος και φοβόμουν. Εκεί ήταν πλακόστρωτο κάτω και γλίστραγα και πήγαινα στο αβέβαιο, γι’ αυτό και η Αμαλία φόραγε χαμηλά παπούτσια. Εγώ ανήκα στους μπαμπάδες, στους γονείς γενικά, που ποτέ δεν θεώρησαν μεγάλο κατόρθωμα να παντρευτεί το παιδί τους. Πάντα πίστευα ότι πρέπει να γίνει ένα ολοκληρωμένο παιδί, να σπουδάσει, να έχει μια μόρφωση πέρα από τις σπουδές, να τα καταφέρει στη ζωή της. Και τα κατάφερε. Ποτέ δεν είχα συζητήσει με την Αμαλία για τον γάμο. Ποτέ δεν την είπα αν θα παντρευτεί και πότε. Ούτε στην Αλεξάνδρα. Εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά πρέπει να αναπτύσσονται όπως είναι, και αν είναι να παντρευτούν από έναν έρωτα, καλώς να το κάνουν, αλλιώς ποτέ. Μέσα στο αυτοκίνητο, μέχρι να την παραδώσω, δεν συζητούσαμε τίποτα, άγχος μόνο. Τη φωτογραφία που ανέβασε μέσα στο αυτοκίνητο, την τράβηξε μόνη της την τελευταία στιγμή».