Ελένη Μενεγάκη: Το σχόλιό της για τον γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου

Η Ελένη Μενεγάκη έστειλε τις ευχές της στην Αμαλία Κωστοπούλου για τον γάμο της με τον αγαπημένο της, Jake Medwell.

Το περασμένο Σάββατο (30/05) η Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε τον σύντροφο της στο Κάστρο Πύλου, σε ένα μαγευτικό σκηνικό, με παρουσία λίγων στενών φίλων και συγγενών, καθώς το ζευγάρι ήθελε να διαφυλάξει αυτή τη στιγμή από τα Μέσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά τον γάμο, φωτογραφίες και βίντεο από το μυστήριο αλλά και τη δεξίωση κατακλύσαν τα social media. Ανάμεσα στις αναρτήσεις που ξεχώρισαν ήταν και εκείνη του Πέτρου Κωστόπουλου στο Instagram, όπου μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο με την κόρη του μέσα από το αυτοκίνητο που τη μετέφερε στην εκκλησία.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε πλήθος ευχών και θετικών σχολίων για το νεόνυμφο ζευγάρι. Ξεχωριστή ήταν η δημόσια ευχή της Ελένη Μενεγάκη, η οποία διατηρεί στενούς δεσμούς φιλίας εδώ και πολλά χρόνια με την Τζένη Μπαλατσινού και τον Πέτρο Κωστόπουλο. Παράλληλα, η Αμαλία Κωστοπούλου και η αδελφή της, Αλεξάνδρα Κωστοπούλου, έχουν αναλάβει τον ρόλο των νονών της κόρης της παρουσιάστριας, της Λάουρας.

«Να είναι ευτυχισμένοι, και ερωτευμένοι πάντα» έγραψε στο σχόλιό της η Ελένη Μενεγάκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο επιχειρηματίας έκανε πρόταση γάμου στην Αμαλία Κωστοπούλου πριν από έναν χρόνο, την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στο Παρίσι. Λίγους μήνες αργότερα, στις 10 Οκτωβρίου 2025, το ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση του με πολιτικό γάμο, γεγονός που αποκάλυψε η ίδια μέσω ανάρτησής της στο Instagram.

Σήμερα, οι δυο τους έχουν εγκατασταθεί στο Όστιν του Τέξας, όπου ζουν μαζί στην πολυτελή κατοικία του 37χρονου Αμερικανού επιχειρηματία, απολαμβάνοντας τη νέα φάση της κοινής τους ζωής.

Ο σύζυγος της Αμαλίας Κωστοπούλου δραστηριοποιείται σε διάφορες επιχειρήσεις, ενώ είναι ιδιαίτερα ενεργός με φιλανθρωπικό έργο. Έχει γεννηθεί στις ΗΠΑ και είναι επενδυτής κεφαλαίων επιχειρηματικών ρίσκων. Το 2007 συνίδρυσε την Kairos Society, όπου παραμένει μέλος του διοικητικού συμβουλίου.