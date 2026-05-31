Αμαλία Κωστοπούλου – Τζέικ Μέντγουελ: Ο λαμπερός γάμος στη Μεσσηνία, η δεξίωση και το after party

Με τα δεσμά του γάμου και ενώπιον Θεού και ανθρώπων ενώθηκαν η Αμαλία Κωστοπούλου και ο εκλεκτός της καρδιάς της, Τζέικ Μέντγουελ.

Το μυστήριο τελέστηκε το απόγευμα του Σαββάτου (30.05) σε μια άκρως ειδυλλιακή τοποθεσία της Μεσσηνίας, με φόντο το απέραντο γαλάζιο και την καταπράσινη φύση της περιοχής.

Ο χώρος της τελετής είχε διαμορφωθεί με υψηλή αισθητική, με τον διάδρομο προς το ιερό να είναι στολισμένος με λουλούδια σε απαλούς, ρομαντικούς τόνους.

Το «παρών» στο λαμπερό γεγονός έδωσαν προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ανάμεσά τους στενοί συγγενείς, φίλοι, καθώς και εξέχοντα ονόματα από τον επιχειρηματικό κόσμο και την εγχώρια showbiz.

Η νύφη έκλεψε τις εντυπώσεις μέσα στο κομψό, κατάλευκο νυφικό της, ενώ ο γαμπρός προτίμησε ένα κλασικό και σικάτο σμόκιν.

Αργότερα, κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Αμαλία Κωστοπούλου πραγματοποίησε μια εξίσου εντυπωσιακή δεύτερη εμφάνιση, επιλέγοντας ένα διαφορετικό φόρεμα.

Μετά το πέρας του μυστηρίου, ακολούθησε επίσημο δείπνο σε ιστορικό κάστρο στην περιοχή της Πύλου, το οποίο ολοκληρώθηκε με ένα μεγάλο after πάρτι.

Το παραδοσιακό pre-wedding beach party και ο πολιτικός γάμος στο Τέξας

Το γαμήλιο κλίμα είχε ξεκινήσει μερικά εικοσιτετράωρα νωρίτερα, όταν το ζευγάρι υποδέχθηκε τους καλεσμένους του σε ένα ξεσηκωτικό pre-wedding πάρτι στην παραλία.

Η βραδιά είχε έντονο ελληνικό χρώμα, με τους παρευρισκόμενους ντυμένους στα λευκά, δροσερά κοκτέιλ, ρίψη πυροτεχνημάτων και το παραδοσιακό σπάσιμο των πιάτων.

Μάλιστα, την παράσταση έκλεψε ο Αμερικανός γαμπρός, ο οποίος δεν δίστασε να δοκιμάσει τις ικανότητές του στον ελληνικό ζεϊμπέκικο.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν ήδη κατακλυστεί από φωτογραφικά στιγμιότυπα που μοιράστηκαν οι καλεσμένοι, αποτυπώνοντας την ευτυχία των νεονύμφων σε ένα σκηνικό που έμοιαζε με παραμύθι.

Υπενθυμίζεται ότι η θρησκευτική τελετή στη Μεσσηνία αποτελεί τον δεύτερο σταθμό για το ζευγάρι, καθώς τον Οκτώβριο του 2025 είχαν ήδη πραγματοποιήσει τον πολιτικό τους γάμο στο Τέξας των ΗΠΑ, σε μια πιο κλειστή και ανεπίσημη τελετή.