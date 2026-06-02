Τζένη Μπαλατσινού: Έλαμψε στον γάμο της κόρης της Αμαλίας – Ποιοι σχεδίασαν τα φορέματα που φόρεσε

Μία από τις πιο ευτυχισμένες και συγκινητικές στιγμές της ζωής της έζησε τις προηγούμενες ημέρες η Τζένη Μπαλατσινού στον γάμο της κόρης της Αμαλίας Κωστοπούλου με τον Τζέικ Μέντγουελ.

Σε ένα σκηνικό παραμυθένιο, το απόγευμα του Σαββάτου 30/5 το ζευγάρι αντάλλαξε γαμήλιους όρκους σε μία ρομαντική τελετή στη Μεσσηνία, με τα όσα διαδραματίστηκαν να μένουν αξέχαστα στους καλεσμένους. Παρόντες ήταν φυσικά οι γονείς της, Πέτρος Κωστόπουλος και Τζένη Μπαλατσινού, καθώς και τα αδέλφια της.

Η Τζένη Μπαλατσινού, που συνοδευόταν από τον σύζυγό της και υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, μοιράστηκε αρκετά στιγμιότυπα από την τελετή και το πάρτι που ακολούθησε.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ανέβασε, ξεχωρίζουν αυτή που είναι με τον άντρα της και αυτή στην οποία απεικονίζονται τα δύο της παιδιά, Αλεξάνδρα και Μάξιμος.

Στην τελετή ανταλλαγής όρκων, η Τζένη Μπαλατσινού φόρεσε ένα μακρύ φόρεμα σε baby blue, σε στενή γραμμή, ενώ για το pre wedding party ένα φόρεμα με ντραπέ λεπτομέρειες στη μέση σε lime χρώμα. Και για τις δύο δημιουργίες εμπιστεύτηκε τους Deux Hommes (Δημήτρης Αλεξάκης και Γρηγόρης Τριανταφύλλου).

Εμφανώς συγκινημένη χόρεψε δίπλα στην Αμαλία και την αδελφή της Αλεξάνδρα. Σε βίντεο που ανέβασε η ίδια από το γλέντι, φαίνεται να διασκεδάζει με την ψυχή της χορεύοντας το “I Will Survive” με τις δυο κόρες της.

Επίσης, όταν ακούστηκε το “Δίχτυ” της Χαρούλας Αλεξίου, σηκώθηκε να χορέψει ζεϊμπέκικο, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα και τα χειροκροτήματα των καλεσμένων.