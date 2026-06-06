Αθηνά Οικονομάκου: «Ήταν κεραυνοβόλος ο έρωτας με τον Μπρούνο» – Τι είπε για τον γάμο της (Βίντεο)

Η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» του Alpha για τη γνωριμία με τον Μπρούνο Τσερέλα και τον γάμο τους που έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα.

Μεταξύ άλλων η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε για την γνωριμία της με τον Μπρούνο Τσερέλα λέγοντας πως ήταν «κεραυνοβόλος ο έρωτας» και ότι ήρθε στη ζωή της στο σωστό timing, ενώ «ο Μπρούνο ξέρει να αγαπάει ουσιαστικά».

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Παράλληλα, για τον γάμο της υποστήριξε πως «ήταν μοναδική εμπειρία».

«Ήταν ένα Σαββατοκύριακο που ο Μπρούνο θα ήταν εδώ, θέλαμε να κάνουμε ούτως ή άλλως ή έναν θρησκευτικό ή έναν πολιτικό γάμο και ήταν μία ημερομηνία που ταίριαζε πολύ γιατί κάποια Σαββατοκύριακα υπάρχουν υποχρεώσεις, δεν είχαμε τα παιδιά.

Έτυχε, δεν είχα ιδέα για τη Eurovision. Παρακαλούσα να συμβεί έτσι και δεν το πιστεύω ότι έγινε κλειστά και το ζήσαμε με όλη αυτή την πραότητα και γαλήνη και τη συναισθηματική φόρτιση όπως έπρεπε.

Ήμασταν 15 άτομα και για πρώτη φορά κατάλαβα το μυστήριο του γάμου. Το ένιωσα, ενώ έχω παρευρεθεί σε πολλούς γάμους και έχω ξαναπαντρευτεί» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Υπήρχε μία νεκρική σιγή, πολύ συναισθηματικά φορτισμένο. Ήταν μοναδική εμπειρία. Χάρηκα που καταφέραμε και έμεινε στον κλειστό κύκλο και ήταν για εμάς, προσωπικό. Το είχα πολύ μεγάλη ανάγκη».

Αθηνά Οικονομάκου: «Δεν του αξίζει του Μπρούνο να τον κρύψω – Τον τιμώ, τον σέβομαι, τον έχω κορώνα»

Η Αθηνά Οικονομάκου πριν λίγο καιρό είχε φιλοξενηθεί στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού, όπου μοιράστηκε λεπτομέρειες για την καθημερινότητά της και τη σχέση της με τον Μπρούνο Τσερέλα. Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε ανοιχτά στην προσωπική της ζωή, εστιάζοντας στον τρόπο που ισορροπεί ανάμεσα στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και τον έρωτα.

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Σχετικά με την έντονη δημόσια προβολή της σχέσης της, εξήγησε πως η στάση της πηγάζει από τον βαθύ σεβασμό και την εκτίμηση που τρέφει για τον σύντροφό της. Τόνισε μάλιστα πως δεν βρίσκει κανέναν λόγο να τον κρύβει, καθώς επιθυμεί να τιμά τους ανθρώπους που βρίσκονται στη ζωή της με ειλικρίνεια.

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Όλα όσα είπε η Αθηνά Οικονομάκου

«Έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου που δεν του αξίζει κιόλας να τον κρύψω. Να τον κρύψω; Καθόλου. Δεν θα του το έκανα ποτέ. Τον τιμώ, τον σέβομαι και τον έχω κορώνα στο κεφάλι μου, όπως με έχει κι αυτός. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να τον κάνω να αισθανθεί ότι ντρέπομαι. Γιατί δεν ντρέπομαι, είμαι πολύ περήφανη», τόνισε η ηθοποιός.

«Έχω μια βελτιωμένη έκδοση OCD πια. Με τα τελευταία χρόνια έχει γίνει δουλειά και κάπως τα έχω καταφέρει να μην μου δημιουργεί εμπόδιο. Θα δω το κάδρο το στραβό. Το λάθος το βλέπω κατευθείαν. Και δεν μπορώ να πάρω το μάτι μου από αυτό. Με το που φτάσω στο δωμάτιο, θα ανοίξω τη βαλίτσα, θα τα τακτοποιήσω όλα και μετά θα απολαύσω τις διακοπές. Δεν μπορώ να ’χω τη βαλίτσα εκεί και να παίρνω ένα-ένα», παραδέχθηκε η Αθηνά Οικονομάκου.