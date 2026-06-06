ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Ο βαθύπλουτος αριστερός με γλώσσα πεζοδρομίου του λιμανιού» – Βίντεο με ύβρεις του Μπαρτζώκα στον Αρώνη δημοσίευσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

«Απαραίτητη διεξαγωγή του επόμενου αγώνα χωρίς την παρουσία του ανθρώπου που όπου πάει βρίζει και επιτίθεται»

«Ο βαθύπλουτος αριστερός με γλώσσα πεζοδρομίου του λιμανιού» – Βίντεο με ύβρεις του Μπαρτζώκα στον Αρώνη δημοσίευσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
EUROKINISSI
Γεράσιμος Λυμπέρης

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος κοινοποίησε στα social media ένα βίντεο από όσα έγιναν στο φινάλε του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο T-Center.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που ανήρτησε ως story στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φαίνονται ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας να έχει έναν πολύ έντονο διάλογο με τον Σάββα Αρώνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κανείς δεν είδε τίποτα Λεπενιώτη; Ο ευγενής προπονητής του Ολυμπιακού προς τον Σάββα Αρώνη που 35 χρόνια δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα σε κανέναν. Ο βαθύπλουτος αριστερός με γλώσσα πεζοδρομίου του λιμανιού.

Απαραίτητη διεξαγωγή του επόμενου αγώνα χωρίς την παρουσία του ανθρώπου που όπου πάει βρίζει και επιτίθεται σε Παναγίες, παιδιά, γυναίκες και ό,τι άλλο υπάρχει. Και βέβαια απολαμβάνει την ασυλία τουλάχιστον βουλευτή» ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Φωτογραφία
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ