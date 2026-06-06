«Ο βαθύπλουτος αριστερός με γλώσσα πεζοδρομίου του λιμανιού» – Βίντεο με ύβρεις του Μπαρτζώκα στον Αρώνη δημοσίευσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος κοινοποίησε στα social media ένα βίντεο από όσα έγιναν στο φινάλε του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο T-Center.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που ανήρτησε ως story στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φαίνονται ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας να έχει έναν πολύ έντονο διάλογο με τον Σάββα Αρώνη.

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«Κανείς δεν είδε τίποτα Λεπενιώτη; Ο ευγενής προπονητής του Ολυμπιακού προς τον Σάββα Αρώνη που 35 χρόνια δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα σε κανέναν. Ο βαθύπλουτος αριστερός με γλώσσα πεζοδρομίου του λιμανιού.

Απαραίτητη διεξαγωγή του επόμενου αγώνα χωρίς την παρουσία του ανθρώπου που όπου πάει βρίζει και επιτίθεται σε Παναγίες, παιδιά, γυναίκες και ό,τι άλλο υπάρχει. Και βέβαια απολαμβάνει την ασυλία τουλάχιστον βουλευτή» ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.