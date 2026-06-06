Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η σύντροφός του προειδοποιούν με προσφυγή στη δικαιοσύνη για σεξιστικά σχόλια σε φωτογραφίες τους

Κοινή ανακοίνωση μέσω του δικηγόρου που τους εκπροσωπεί εξέδωσαν ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η Εύα Καρύδη, δηλώνοντας αποφασισμένοι να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για σχόλια «βαθύτατα σεξιστικά», όπως αναφέρουν, κάτω από φωτογραφίες τους. Το ζευγάρι τονίζει πως σέβεται την ελευθερία του λόγου και τη δημοσιογραφική κριτική, όμως αυτό δεν δίνει το ελεύθερο σε κανέναν να παραβιάζει τα όσα ορίζουν οι νόμοι.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά από μια πρόσφατη κοινή δημόσια εμφάνιση, το ζευγάρι δέχτηκε αρνητικά και προσβλητικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας χαρακτήρισε τα σχόλια αυτά ως «οχετό» και αποφάσισε με την Εύα Καρύδη να υπερασπιστούν την ιδιωτικότητα και την προσωπικότητά τους.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δικηγόρου του Ιωάννη Σιαμέλη που δημοσιεύτηκε το Σάββατο 6 Ιουνίου, οι δυο τους προειδοποιούν ότι στο εξής θα ακολουθούν τη νομική οδό για να προστατεύουν το ήθος και την αξιοπρέπειά τους: «Τις προηγούμενες ημέρες ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η σύντροφός μου, Εύα Καρύδη δεχθήκαμε μέσω διαδικτύου μια απρόκλητη και προδήλως παράνομη προσβολή της προσωπικότητας και των προσωπικών δεδομένων μας, με αναπαραγωγή ιδιωτικών φωτογραφιών από διαδικτυακά μέσα και προβολή και αναπαραγωγή βαθύτατα σεξιστικών, καταφρονητικών και σεξιστικών σχολίων προς την Εύα Καρύδη με την ανοχή των μέσων που τα δημοσίευσαν.

Με βαθύ σεβασμό στην ελευθερία του λόγου και τη δημοσιογραφική κριτική, αλλά και με γνώμονα την προστασία του ήθους και της αξιοπρέπειάς μας, δηλώνουμε ότι εφεξής κάθε παραβίαση της ιδιωτικότητας και του σεβασμού της προσωπικότητάς μας, θα απαντάται με προσφυγή ενώπιον της αρμόδιας ποινικής και πολιτικής δικαιοσύνης, έναντι οιουδήποτε παραβιάσει τα όσα ο νόμος ορίζει».