Ρωσία: Κατασβέστηκε η φωτιά που ξέσπασε στο διυλιστήριο πετρελαίου Αντιπίνσκι της περιφέρειας Τιουμέν

Συναγερμός σήμανε το Σάββατο 6/6 στις Αρχές της Ρωσίας και συγκεκριμένα την περιφέρεια Τιουμέν.

Μία φωτιά που ξέσπασε στο διυλιστήριο πετρελαίου Αντιπίνσκι, τη μεγαλύτερη ανεξάρτητη μονάδα επεξεργασίας πετρελαίου στην περιφέρεια Τιουμέν έχει κατασβεστεί, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, επικαλούμενο το υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών.