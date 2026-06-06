Καταγγελία του Ολυμπιακού για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο – Τι ζητάει η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε καταγγελία προς τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Συγκεκριμένα, «με τη σημερινή καταγγελία της προς τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητά την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και προστίμου 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επικαλούμενη και τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο Πειθαρχικός Κώδικας.

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Επιπλέον, ζητά για τον ίδιο λόγο την επιβολή προστίμου 100.000 ευρώ και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός».