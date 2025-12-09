Πέγκυ Ζήνα: Θα φωταγωγήσει το δέντρο του Περιστερίου μετά το πρόβλημα υγείας της Έλενας Παπαρίζου (vid)

Η αντίστροφη μέτρηση για την επίσημη έναρξη των Χριστουγέννων στο Περιστέρι κορυφώνεται, με μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής να φέρνει την Πέγκυ Ζήνα στο επίκεντρο της λαμπερής γιορτής. Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια αναλαμβάνει να φωταγωγήσει το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο της πόλης, την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025, στις 19:00, στην Πλατεία Δημαρχείου (στάση Μετρό «Περιστέρι»).

Η αλλαγή της καλλιτεχνικής πρωταγωνίστριας έρχεται λόγω αδυναμίας εμφάνισης της Έλενας Παπαρίζου για λόγους υγείας.

Η Πέγκυ Ζήνα ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα του Δήμου, στέλνοντας η ίδια το δικό της μήνυμα για το άναμμα του δέντρου και είναι έτοιμη να χαρίσει μια φαντασμαγορική βραδιά στο κοινό του Δήμου Περιστερίου.

Ο Δήμαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Π. Παχατουρίδης, καλεί όλους τους πολίτες να δώσουν το σύνθημα για την επίσημη έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων «Περιστέρι Πολλών Αστέρων». Η πόλη μεταμορφώνεται σε έναν λαμπερό προορισμό από τις 28 Νοεμβρίου 2025 έως και τις 6 Ιανουαρίου 2026.

Ο Δήμος Περιστερίου προσκαλεί το κοινό να ζήσει μαζί μια μαγική, γιορτινή βραδιά και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.

Δείτε παρακάτω σχετικό βίντεο: