Ξεκίνησε η πρώτη μαζική έξοδος αδειούχων του καλοκαιριού – Αναχωρούν με πληρότητα 100% τα ΚΤΕΛ, αυξημένη η κίνηση και στα λιμάνια

Ξεκίνησε η πρώτη μαζική έξοδος αδειούχων του καλοκαιριού το Σάββατο 18/7 με πλήθος κόσμου να αφήνει πίσω την Αττική και να φεύγει προς τους προορισμούς των διακοπών του.

Συγκεκριμένα, η πληρότητα των δρομολογίων των ΚΤΕΛ φτάνει το 100%, ενώ αναμένονται επιπλέον δρομολόγια όπου χρειάζεται και υπάρχει μεγάλη ζήτηση.

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Στο λιμάνι του Πειραιά η επιβατική κίνηση παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Συνολικά 19.000 επιβάτες ταξίδεψαν την Παρασκευή (17/7) προς την Κρήτη και τις Κυκλάδες, ενώ οι τελευταίοι περίπου 4.000 ταξιδιώτες επιβιβάστηκαν στα βραδινά δρομολόγια με προορισμό την Κρήτη, τη Χίο και τη Μυτιλήνη.

Αναλυτικά οι εκτιμήσεις των Αρχών για τα λιμάνια

ΠΕΙΡΑΙΑΣ/ΤΖΕΛΕΠΗ (ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ):

ΣΑΒΒΑΤΟ 18-07-2026

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 23

ΕΠΙΒ: 19.140

ΚΥΡΙΑΚΗ 19-07-2026

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ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 22

ΕΠΙΒ: 20.980

ΠΕΙΡΑΙΑΣ/ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ (ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ):

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ΣΑΒΒΑΤΟ 18-07-2026

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 29 (Ε/Γ – Υ/Γ) 25 (Ε/Γ –Ο/Γ)

ΕΠΙΒ: 3.101 (Ε/Γ – Υ/Γ) ΚΑΙ 4.742 (Ε/Γ –Ο/Γ) = 7.843

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ΚΥΡΙΑΚΗ 19-07-2026

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 29 (Ε/Γ – Υ/Γ) 27 (Ε/Γ –Ο/Γ)

ΕΠΙΒ: 636 (Ε/Γ – Υ/Γ) ΚΑΙ 5.625 (Ε/Γ –Ο/Γ) = 6.261

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ΡΑΦΗΝΑ (ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ):

ΣΑΒΒΑΤΟ 18-07-2026

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 14

ΕΠΙΒ: 7.095

ΚΥΡΙΑΚΗ 19-07-2026

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 14

ΕΠΙΒ: 4.888

ΛΑΥΡΙΟ (ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ):

ΣΑΒΒΑΤΟ 18-07-2026

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 07

ΕΠΙΒ: 2.389

ΚΥΡΙΑΚΗ 19-07-2026

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 13

ΕΠΙΒ: 2.241

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στις εξόδους της Αθήνας, με χιλιάδες οχήματα να εγκαταλείπουν το λεκανοπέδιο.

Από τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής έως και το απόγευμα, περίπου 50.000 οχήματα πέρασαν από τα διόδια της Ελευσίνας στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου.