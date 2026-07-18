Ξεκίνησε η πρώτη μαζική έξοδος αδειούχων του καλοκαιριού – Αναχωρούν με πληρότητα 100% τα ΚΤΕΛ, αυξημένη η κίνηση και στα λιμάνια
Πώς έχει η κατάσταση στους δρόμους
Ξεκίνησε η πρώτη μαζική έξοδος αδειούχων του καλοκαιριού το Σάββατο 18/7 με πλήθος κόσμου να αφήνει πίσω την Αττική και να φεύγει προς τους προορισμούς των διακοπών του.
Συγκεκριμένα, η πληρότητα των δρομολογίων των ΚΤΕΛ φτάνει το 100%, ενώ αναμένονται επιπλέον δρομολόγια όπου χρειάζεται και υπάρχει μεγάλη ζήτηση.
Στο λιμάνι του Πειραιά η επιβατική κίνηση παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Συνολικά 19.000 επιβάτες ταξίδεψαν την Παρασκευή (17/7) προς την Κρήτη και τις Κυκλάδες, ενώ οι τελευταίοι περίπου 4.000 ταξιδιώτες επιβιβάστηκαν στα βραδινά δρομολόγια με προορισμό την Κρήτη, τη Χίο και τη Μυτιλήνη.
Αναλυτικά οι εκτιμήσεις των Αρχών για τα λιμάνια
ΠΕΙΡΑΙΑΣ/ΤΖΕΛΕΠΗ (ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ):
ΣΑΒΒΑΤΟ 18-07-2026
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 23
ΕΠΙΒ: 19.140
ΚΥΡΙΑΚΗ 19-07-2026
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 22
ΕΠΙΒ: 20.980
ΠΕΙΡΑΙΑΣ/ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΣ (ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ):
ΣΑΒΒΑΤΟ 18-07-2026
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 29 (Ε/Γ – Υ/Γ) 25 (Ε/Γ –Ο/Γ)
ΕΠΙΒ: 3.101 (Ε/Γ – Υ/Γ) ΚΑΙ 4.742 (Ε/Γ –Ο/Γ) = 7.843
ΚΥΡΙΑΚΗ 19-07-2026
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 29 (Ε/Γ – Υ/Γ) 27 (Ε/Γ –Ο/Γ)
ΕΠΙΒ: 636 (Ε/Γ – Υ/Γ) ΚΑΙ 5.625 (Ε/Γ –Ο/Γ) = 6.261
ΡΑΦΗΝΑ (ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ):
ΣΑΒΒΑΤΟ 18-07-2026
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 14
ΕΠΙΒ: 7.095
ΚΥΡΙΑΚΗ 19-07-2026
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 14
ΕΠΙΒ: 4.888
ΛΑΥΡΙΟ (ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ):
ΣΑΒΒΑΤΟ 18-07-2026
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 07
ΕΠΙΒ: 2.389
ΚΥΡΙΑΚΗ 19-07-2026
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 13
ΕΠΙΒ: 2.241
Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στις εξόδους της Αθήνας, με χιλιάδες οχήματα να εγκαταλείπουν το λεκανοπέδιο.
Από τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής έως και το απόγευμα, περίπου 50.000 οχήματα πέρασαν από τα διόδια της Ελευσίνας στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου.
πηγή στην Google
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