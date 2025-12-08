Έλενα Παπαρίζου: Άγνωστο για πόσο θα παραμείνει στο νοσοκομείο – Ο Κωστής Μαραβέγιας την αντικαθιστά στο «Voice»

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται τις τελευταίες ώρες η Έλενα Παπαρίζου μετά από έντονη αδιαθεσία που ένιωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας (08.12) στις πρόβες του «The Voice».

Μάλιστα, η αγαπημένη τραγουδίστρια δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στο σημερινό γύρισμα του διαγωνιστικού show κι έτσι τη θέση της θα πάρει προσωρινά ο Κωστής Μαραβέγιας που είναι παλιός γνώριμος του «The Voice of Greece».

Το συγκεκριμένο επεισόδιο θα προβληθεί το ερχόμενο Σάββατο (13.12), ενώ, δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό για πόσο διάστημα θα χρειαστεί να νοσηλευτεί στο ιδιωτικό θεραπευτήριο η τραγουδίστρια.

«Η αγαπημένη μας Έλενα ζητά συγγνώμη και την κατανόηση μας»

Στην ανακοίνωση της δισκογραφικής της εταιρείας, αναφέρονται μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

«Η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου, καθώς μετά την χθεσινή πρόβα του The Voice of Greece αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της.

Η Έλενα Παπαρίζου θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, και ως εκ τούτου δεν θα μπορέσει να φέρει εις πέρας τις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες. Η αγαπημένη μας Έλενα ζητά συγγνώμη και την κατανόηση μας. Της ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση και σύντομα την επιστροφή της στην καθημερινότητά της».

Η Πέγκυ Ζήνα θα τραγουδήσει στη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στο Περιστέρι

Παράλληλα, η Έλενα Παπαρίζου ήταν προγραμματισμένο να τραγουδήσει και στη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στο Περιστέρι.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, Ανδρέα Παχατουρίδη, στη θέση της Έλενας Παπαρίζου θα εμφανιστεί η Πέγκυ Ζήνα, ενώ, την εορταστική βραδιά θα ανοίξει ο Γιώργος Τσαλίκης.