Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή: Μπαράζ χτυπημάτων των ΗΠΑ στο Ιράν – Απαντάει με επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου η Τεχεράνη

Συνεχίζεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να σφυροκοπούν περιοχές του Ιράν κοντά στο Στενό του Ορμούζ και την Τεχεράνη να χτυπάει τις χώρες του Κόλπου.

Συγκεκριμένα, οι ΗΠΑ στοχοποίησαν «εγκαταστάσεις επιτήρησης», «υποδομές στρατιωτικής επιμελητείας», «υπόγειες αποθήκες όπλων» και «ναυτικές δυνατότητες» όπως ανακοίνωσαν και επίσημα. Από την πλευρά του, το Ιράν χτύπησε χώρες του Κόλπου και αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται σε αυτές.

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Το Μπαχρέιν δήλωσε ότι οι αμυντικές του δυνάμεις έχουν αναχαιτίσει και καταστρέψει αρκετές ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις.

«Η Γενική Διοίκηση επιβεβαιώνει ότι όλα τα οπλικά συστήματα και οι μονάδες της βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας και παραμένουν πλήρως προετοιμασμένες να υπερασπιστούν το Βασίλειο», ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις σε ανακοίνωσή τους.

Τόνισε επίσης ότι «η σκόπιμη χρήση πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών για τη στόχευση αμάχων και ιδιωτικής περιουσίας συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Πυρκαγιά ξέσπασε σε εργοστάσιο αφαλάτωσης ηλεκτρικού ρεύματος και νερού στο Κουβέιτ

Το Υπουργείο Ηλεκτρισμού, Υδάτων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε ένα από τα εξαρτήματα μιας μονάδας αφαλάτωσης ηλεκτρικής ενέργειας και νερού μετά τον τελευταίο γύρο ιρανικών επιθέσεων.

«Αυτό κατέστησε αναγκαία τη λήψη προληπτικών επιχειρησιακών μέτρων, τα οποία συνίσταντο στην αποσύνδεση ορισμένων μονάδων παραγωγής για τη διατήρηση της ασφάλειας του εργοστασίου και των εργαζομένων του και για τη διασφάλιση της σταθερότητας του ηλεκτρικού δικτύου», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

«Το Υπουργείο επιβεβαιώνει ότι όλα τα επιχειρησιακά σχέδια και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης ενεργοποιήθηκαν αμέσως μετά την εμφάνιση του συμβάντος, διασφαλίζοντας τη συνέχεια και τη σταθερότητα τόσο των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας όσο και των δικτύων ύδρευσης και περιορίζοντας τυχόν πιθανές επιπτώσεις στην παροχή υπηρεσιών, με την τεχνική και επιχειρησιακή παρακολούθηση να συνεχίζεται όλο το εικοσιτετράωρο», πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του.

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Οι αρχές την επαρχία Ορμουζγκάν, στο νότιο Ιράν, ανακοίνωσαν ότι αμερικανικά πλήγματα είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι οκτώ, ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNAμέσω Telegram.

Εκρήξεις ακούστηκαν επίσης σε διάφορες άλλες περιοχές του νότιου και κεντρικού Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ.

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⚡️🚨 Iran's Army says its missiles struck the Muwaffaq Salti Air Base in Jordan and successfully hit their targets, with Jordanian and US defense systems failing to intercept any of them, per Tasnim Agency. Video shows at least two missiles hitting the base despite Patriot… pic.twitter.com/40naZaR6Bs — Middle East Observer (@ME_Observer_) July 18, 2026

Δεξαμενόπλοια «πήραν φωτιά»

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν ότι δυο δεξαμενόπλοια με πετρέλαιο «εξερράγησαν» και «πήραν φωτιά» όταν έπεσαν σε νάρκες καθώς διέσχιζαν ναρκοθετημένη περιοχή στο νότιο τμήμα του στενού του Ορμούζ. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις το διέψευσαν.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε αυτή την εβδομάδα να διατάξει να βομβαρδιστούν γέφυρες και ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί στο Ιράν, αν οι ηγέτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η Τεχεράνη θα εισέλθει σε φάση «ολοκληρωτικής επίθεσης» αν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί συνεχιστούν για πάνω από «δύο-τρεις ημέρες», απείλησε χθες ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, σύμβουλος για τις στρατιωτικές υποθέσεις του ιρανού ανώτατου ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

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Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν πως τα πλήγματά τους θα «συνεχίζονται» ωσότου «επανέλθει η ηρεμία στις νότιες (ιρανικές) ακτές και στο στενό του Ορμούζ».

«Το στενό του Ορμούζ οδεύει να μετατραπεί σε παγίδα για τις δυο αντιμαχόμενες πλευρές. Η λογική της κλιμάκωσης ξεφεύγει ολοένα περισσότερο», κρίνει ο Νταβίντ Χαλφά, ειδικός για τη Μέση Ανατολή στο Ίδρυμα Ζαν Ζορές, που ανησυχεί για τον «κίνδυνο ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης».

«Το σπίτι μου έτρεμε»

Στο Κατάρ, χώρα που μεσολαβεί, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι στοχοποίησαν την αμερικανική βάση Αλ Ουντέιντ, καταστρέφοντας συστήματα ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη για να «τιμωρήσουν» τις ΗΠΑ.

«Ήμουν στο κρεβάτι μου, είχα σχεδόν αποκοιμηθεί, όταν άκουσα τον συναγερμό», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αμπού Μπακέρ, 27χρονος υπάλληλος της κυβέρνησης του Σουδάν που ζει στο Κατάρ. «Ήλπιζα ότι θα ήταν πάνω από τη θάλασσα, αλλά άρχισαν να ακούγονται εκρήξεις και το σπίτι μου έτρεμε», πρόσθεσε, εκφράζοντας την ανησυχία ότι «αυτός ο πόλεμος διαιωνίζεται».

Οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν την 7η Ιουλίου, έπειτα από επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στον Κόλπο, αποδοθείσες στο Ιράν. Οι βομβαρδισμοί έκτοτε είναι οι εκτενέστεροι μετά την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός τον Απρίλιο κι υπονομεύουν τις διπλωματικές προσπάθειες με σκοπό να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη.

Ο πόλεμος, ο οποίος ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, και δεν σταματά να κλονίζει την παγκόσμια οικονομία.

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να αυξάνονται, εν μέσω της συνέχισης των εχθροπραξιών. Το Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας προς παράδοση τον Σεπτέμβριο άλλαζε χέρια χθες έναντι 88,10 δολαρίων το βαρέλι (+4,60%). Το βαρέλι της αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς WTI (West Texas Intermediate) προς παράδοση τον Αύγουστο είχε φτάσει στα 82,49 δολάρια (+4,48%).

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Κίνας και του Πακιστάν –αυτή η τελευταία χώρα μεσολαβεί επίσης στις διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης– παρότρυναν τις δυο πλευρές να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες στο πλαίσιο του «μνημονίου κατανόησης» που υπέγραψαν τη 17η Ιουνίου αλλά πλέον έχει γίνει κομματάκια.

Το Ισλαμαμπάντ απηύθυνε ακόμη εκ νέου έκκληση να υπάρξει «αποκατάσταση της ομαλότητας στο στενό του Ορμούζ», που έκλεισε ξανά η Τεχεράνη το περασμένο σαββατοκύριακο. Εν είδει αντιποίνων, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε πως προχωρά εκ νέου στον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.