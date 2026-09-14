Νίκος Οικονομόπουλος για Γιώργο Μαζωνάκη: “Το τελευταίο διάστημα με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο – Νιώθω ενοχές μέσα μου”

Ο Νίκος Οικονομόπουλος μεταξύ άλλων έδωσε το παρών στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη. Υπενθυμίζεται ότι ο τραγουδιστής έφυγε αιφνίδια από την ζωή σε ηλικία 54 ετών, βυθίζοντας στο πένθος τον καλλιτεχνικό – κι όχι μόνο – κόσμο.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής λίγο πριν μπει στο εσωτερικό του ναού μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες που βρίσκονταν στο σημείο, αναφερόμενος με πολύ τρυφερά λόγια στον Γιώργο Μαζωνάκη. Χαρακτηριστικά ο Νίκος Οικονομόπουλος είπε: “Αυτή η ημέρα είναι δύσκολη και για την οικογένειά του και για τον κόσμο. Ο Γιώργος ήταν πολύ αγαπητός σε όλο τον κόσμο και σε εμάς, τους συναδέλφους του. Του ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο και να είναι κοντά στον Χριστό. Είναι ένα αγνό καλό παιδί”.

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“Το τελευταίο διάστημα, για έναν μήνα με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και επειδή ήμουν σε συναυλίες και δεν μπορούσα να είμαι στην Αθήνα, έχω στενοχωρηθεί γιατί δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει. Για αυτό έχω λίγο ενοχές μέσα μου. Παρόλα αυτά πιστεύω ότι ο Γιώργος είναι κάπου καλά”, συμπλήρωσε ο Νίκος Οικονομόπουλος.