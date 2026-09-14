Ο Good Job Nicky ξέσπασε σε δάκρυα on stage για τον Γιώργο Μαζωνάκη: “Μας έδειξε τι σημαίνει ελεύθερος άνθρωπος”

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό στον καλλιτεχνικό κόσμο. Ανάμεσα στους ανθρώπους που θέλησαν να μιλήσουν δημόσια για εκείνον ήταν και ο γιος του Γιάννη Πάριου, Good Job Nicky, ο οποίος δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του on stage.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια εμφάνισής του στη σκηνή ο Good Job Nicky αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη και μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον ίδιο. Δείτε παρακάτω το σχετικό στιγμιότυπο:

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“Ο Γιώργος Μαζωνάκης σήμαινε πάρα πολλά και σημαίνει ακόμη πάρα πολλά για όλους μας. Και ήταν ένα πάρα πάρα πολύ ευαίσθητο πλάσμα. Και σας εκλιπαρώ παιδιά να δείχνετε ότι αγαπάτε. Συγγνώμη αν μιλώ πολύ, αλλά ήταν ένας άνθρωπος που μου σήμαινε πάρα πολλά για εμένα. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα αυτές τις μέρες, αλλά μας έδειξε ειλικρινώς τι, τι πάει να πει ελεύθερος άνθρωπος. Δηλαδή γούσταρε πάρα πολύ αυτό που έκανε και τον κρατούσε παιδί, τον κρατούσε ζωντανό, τον κρατούσε ελεύθερο. Και πραγματικά ελπίζω να του το δείξαμε ότι τον αγαπούσαμε, γιατί τον αγαπούσαμε και μας αγαπούσε. Να το ξέρετε ότι σας αγαπούσε όλους”, είπε ο Good Job Nicky.