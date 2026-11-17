Ο οίκος Gucci θα παρουσιάσει τη συλλογή Cruise 2028 στη Σαγκάη, στις 17 Μαΐου. Η επίδειξη μόδας θα συμπέσει με την 30η επέτειο από τα εγκαίνια του πρώτου καταστήματος του brand στην Κίνα.

Αν και ο Gucci έχει πραγματοποιήσει επιδείξεις στη Σαγκάη και στο παρελθόν, αυτή θα είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται συλλογή υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Demna.

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Στο παρελθόν, ο οίκος είχε παρουσιάσει ξανά στη Σαγκάη τη συλλογή Φθινόπωρο 2012 -σχεδιασμένη τότε από τη Frida Giannini- καθώς και τη συλλογή «Aria» (για την εκατονταετηρίδα του οίκου) σε σχεδιασμό του Alessandro Michele, το 2021.

Ο Gucci έχει επίσης υλοποιήσει πολιτιστικές πρωτοβουλίες και εκθέσεις στη Σαγκάη, μεταξύ των οποίων «No Longer / Not Yet» το 2015, η έκθεση «The Artist Is Present» (σε επιμέλεια του Maurizio Cattelan) το 2018, η «Gucci Cosmos» το 2023 και η «Gucci Bamboo: Decoding an Icon» το 2025.

«Η Σανγκάη αποτελεί εδώ και καιρό ένα σταυροδρόμι πολιτισμού, δημιουργικότητας και διεθνών ανταλλαγών. Η συγκεκριμένη έκθεση συνεχίζει τη στενή σχέση που διατηρεί ο οίκος με την πόλη, στην οποία, αξίζει να σημειωθεί, ο Gucci παρουσίασε τη συλλογή του για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2012, καθώς και τη συλλογή “Aria” το 2021», αναφέρεται σε δελτίο Τύπου του οίκου.

Αν και ο χώρος διεξαγωγής της επίδειξης δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, ο ιταλικός οίκος μόδας διευκρινίζει ότι η εκδήλωση θα επικεντρώνεται στις δημιουργίες του Demna.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ