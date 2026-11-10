Nvidia: Η σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ με την Κινέζα κατάσκοπο διευκόλυνε την αποστολή μικροτσίπ αξίας 7,7 δισ. δολαρίων στην Κίνα

Η σχέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ με Κινέζα επιχειρηματία η οποία ερευνάται με την υποψία της κατασκοπείας για λογαριασμό του Πεκίνου διευκόλυνε την αποστολή μικροτσίπ του τεχνολογικού κολοσσού, αξίας 7,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προς κινεζικές εταιρείες, αποκαλύπτει η ιστοσελίδα The Information επικαλούμενη δύο πρόσωπα που την γνωρίζουν.

Η Αλις Χουάνγκ, μαζί με το σύζυγο και την αδελφή της, έχουν ιδρύσει δίκτυο εταιρειών στην Κίνα και την Σιγκαπούρη για την απόκτηση των μικροτσίπ της Nvidia, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

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Στο κέντρο του δικτύου αυτού ήταν η Shanghai Century Litong, εταιρεία με έδρα την Κίνα που ιδρύθηκε το 2023 και εξασφάλισε το καθεστώς ευνοούμενου εταίρου cloud της Nvidia τον Οκτώβριο, πράγμα που της έδινε προτεραιότητα πρόσβασης στα μικροτσίπ της Nvidia, σύμφωνα με το δημοσίευμα του The Information.

Οταν καθυστερήσεις άρχισαν να σημειώνονται στις παραγγελίες για μικροτσιπ της Nvidia λόγω των περιορισμών στις εξαγωγές που επέβαλαν οι ΗΠΑ, η Αλις Χουάνγκ χρησιμοποίησε τις σχέσεις της με την Nvidia και τους διανομείς της για να εξασφαλίσει τροφοδοσία σε μικροτσιπ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, 240.000 H100, H200 και ορισμένα A100 τσιπ μεταφέρθηκαν στην Κίνα.

Η Nvidia δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Reuters για σχολιασμό. Οι Alibaba, Tencent, Megaspeed και Shanghai Century Litong δεν ήταν διαθέσιμες για σχολιασμό εκτός ωραρίου εργασίας.