ΗΠΑ: Ο Τραμπ εξετάζει να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει κατ’ ιδίαν το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, παρόλο που το Πεντάγωνο επεκτείνει, χωρίς τυμπανοκρουσίες, την ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Η εφημερίδα αναφέρει πως ο Τραμπ έχει συζητήσει με ανώτερους συνεργάτες του «το αν θα κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν», μια κίνηση που ο πρόεδρος φέρεται να «ευνοεί». Πιστεύει ότι η διατήρηση έντονης οικονομικής πίεσης θα υποχρεώσει κάποια στιγμή την Τεχεράνη «είτε να διαλύσει το πυρηνικό πρόγραμμά της είτε να καταρρεύσει».

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Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν την περασμένη εβδομάδα την Επιχείρηση Οικονομικός Παρίας, στοχοθετώντας τις κύριες οικονομικές αρτηρίες του Ιράν, περιλαμβανομένων των ιρανικών οικονομικών τομέων του πετρελαίου, της ναυσιπλοΐας, της αεροπορίας, του χρυσού, της τεχνολογίας, καθώς και την ψηφιακή οικονομία.

Παρά τις κατ’ ιδίαν συζητήσεις, το Πεντάγωνο επεκτείνει αναπτύξεις σε μια ένδειξη ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να παραταθεί «πολύ μέσα στον επόμενο χρόνο».

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διατηρούν στη Μέση Ανατολή 50.000 στρατιωτικούς και 19 πολεμικά πλοία, περιλαμβανομένων δύο αεροπλανοφόρων και 13 πυραυλοφόρων αντιτορπιλικών, ώστε να εξασφαλίζουν στον πρόεδρο επιχειρησιακή «ευελιξία».