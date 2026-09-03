«Σπίτι μου ΙΙ»: Πάνω από 14.100 νοικοκυριά βρήκαν στέγη

Η φάση συμβασιοποίησης του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ», του μεγαλύτερου προγράμματος στεγαστικής πίστης για την απόκτηση προσιτής πρώτης κατοικίας που έχει υλοποιηθεί στη χώρα, ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου.

Το πρόγραμμα, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, παρείχε άτοκη δανειακή χρηματοδότηση κατά 50% από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και κατά 50% από πόρους των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων.

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Πόσα δάνεια εγκρίθηκαν

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία:

– Εγκρίθηκαν 15.097 δάνεια, συνολικής αξίας 1,82 δισ. ευρώ (94,5% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος), με μέσο ύψος δανείου 120,4 χιλ. ευρώ.

– Υπογράφηκαν 14.114 δανειακές συμβάσεις, ύψους 1,54 δισ. ευρώ, δηλαδή το 93,5% των εγκρίσεων μετατράπηκε σε σύμβαση.

– Η συνολική δημόσια στήριξη διαμορφώθηκε σε 943,2 εκατ. ευρώ (909,2 εκατ. ευρώ συμμετοχή στα δάνεια και 34,1 εκατ. ευρώ επιδότηση επιτοκίου), κινητοποιώντας αγορές ακινήτων συνολικής αξίας άνω των 2,15 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα, το οποίο εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του Στεγαστικού -που περιλαμβάνει δράσεις ύψους 6,5 δις ευρώ- «πέτυχε τον κοινωνικό στόχο του, καθώς κατευθύνθηκε σε νοικοκυριά που είχαν περιορισμένη πρόσβαση στην τραπεζική στεγαστική πίστη».

Ενδεικτικά:

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– 2 στους 3 ωφελούμενους (66,6%) έχουν ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ. Ενώ, μόνο το 0,58% έχουν εισόδημα πάνω από 44.000 ευρώ.

– Η μέση ηλικία των ωφελούμενων είναι 38 έτη, με το 41% να είναι ηλικίας έως 36 ετών.

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– Το 58,45% είναι έγγαμοι ή σε σύμφωνο συμβίωσης, ενώ σημαντικό είναι ότι το 7% αφορά μονογονεϊκές οικογένειες – περίπου 1.060 νοικοκυριά.

– Περισσότεροι από 1.660 ωφελούμενοι σχετίζονται με οικογένειες με 3 ή περισσότερα τέκνα, τα οποία επωφελήθηκαν από ακόμη μεγαλύτερη μείωση επιτοκίου.

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– 108 ωφελούμενοι είναι ΑμεΑ.

Η περιφερειακή διάσταση του προγράμματος

Επίσης, τα επίσημα στοιχεία καταδεικνύουν την περιφερειακή διάσταση του Προγράμματος, καθώς:

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Α) Το 37% των δανείων (5.594 δάνεια, αξίας 619,8 εκατ. ευρώ) κατευθύνθηκε εκτός Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, με ισχυρή συμμετοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (1.075 δάνεια), της Θεσσαλίας (1.051) και της Δυτικής Ελλάδας (844).

Β) Η μέση εμπορική αξία των ακινήτων διαμορφώθηκε σε 152,1 χιλ. ευρώ και το μέσο εμβαδόν σε 88,5 τ.μ..

Σημειώνεται ότι τα εγκεκριμένα δάνεια που δεν είχαν προλάβει να συμβασιοποιηθούν έως το ορόσημο του Ταμείου Ανάκαμψης (2 Ιουνίου 2026), συμβασιοποιήθηκαν έως τις 31 Αυγούστου 2026 με πόρους που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, διασφαλίζοντας ότι κανένας εγκεκριμένος δικαιούχος δεν έμεινε εκτός προγράμματος για λόγους προθεσμιών.

«Πρόγραμμα στήριξης σε εκείνους που είχαν τη μεγαλύτερη ανάγκη»

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε δηλώσεις της ανέφερε πως: «το “Σπίτι μου ΙΙ” πέτυχε τον στόχο για τον οποίο σχεδιάστηκε: πάνω από 14.100 συμπολίτες μας απέκτησαν την πρώτη τους κατοικία. Από τις 15.097 εγκρίσεις, υπογράφηκαν 14.114 συμβάσεις και δουλέψαμε μέχρι τέλους ώστε κανένας εγκεκριμένος δικαιούχος να μη μείνει εκτός λόγω προθεσμιών. Πετύχαμε, όμως, και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό: το πρόγραμμα στήριξε εκείνους που είχαν μεγαλύτερη ανάγκη».

«Δύο στους τρεις έχουν ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ, το 41% είναι έως 36 ετών, ενώ πάνω από 1.660 ωφελούμενοι είναι μέλη οικογενειών με τρία ή περισσότερα παιδιά και είχαν ακόμη μεγαλύτερη μείωση επιτοκίου. Το «Σπίτι μου ΙΙ» ολοκληρώθηκε, αλλά η στεγαστική μας πολιτική συνεχίζεται με 6,5 δισ. ευρώ σε δράσεις για τη στέγαση», προσέθεσε.

Και συμπλήρωσε: «Αυξάνουμε τις διαθέσιμες κατοικίες, αξιοποιούμε κλειστά σπίτια και δίνουμε περισσότερες δυνατότητες σε νέους και οικογένειες να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι. Αυτός είναι ο στόχος μας και γι’ αυτό συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και επιμονή».

«Σωστή στοχοθεσία και αποτελεσματικότητα»

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, δήλωσε ότι «το “Σπίτι μου ΙΙ” ολοκληρώθηκε με σχεδόν απόλυτη επιτυχία. Οι πάνω από 14.000 συμπολίτες μας που απέκτησαν το πρώτο τους σπίτι, πληρώνοντας στο εξής μηνιαία δόση χαμηλότερη από ένα μέσο ενοίκιο, έρχονται να προστεθούν σε αυτούς που βρήκαν στέγη μέσω του προηγούμενου «Σπίτι μου», αλλά και σε αυτούς οι οποίοι θα επωφεληθούν από άλλες κυβερνητικές δράσεις, όπως το «Ανακαίνιση Κατοικίας». Η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων αποδεικνύει τη σωστή στοχοθεσία και την αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής πολιτικής».

Και προσέθεσε: «Ενώ, παράλληλα, αποδομεί τις αιτιάσεις σύμφωνα με τις οποίες οι ευρωπαϊκοί πόροι και δη αυτοί του Ταμείου Ανάκαμψης, κατευθύνονται στους «λίγους». Ωστόσο, δεν εφησυχάζουμε. Έχοντας πλήρη επίγνωση της έντασης και της έκτασης του πανευρωπαϊκού αυτού προβλήματος, με σχέδιο, υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία, συνεχίζουμε να αναζητούμε υλοποιήσιμες λύσεις αύξησης της προσφοράς, συμβατές με την υγεία και τη δυναμική της οικονομίας, προκειμένου ακόμα περισσότεροι συμπολίτες μας, κυρίως νέοι, να δουν απτά οφέλη στην καθημερινότητά τους, να κάνουν το όνειρο τους πραγματικότητα εξασφαλίζοντας ιδιοκτησία σε ασφαλή και προσιτή στέγη».

«Το μεγαλύτερο στεγαστικό πρόγραμμα»

Τέλος, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Ισμήνη Παπακυρίλλου, δήλωσε: «Η ΕΑΤ υλοποίησε το μεγαλύτερο στεγαστικό πρόγραμμα της χώρας με ταχύτητα και ακρίβεια: σε λιγότερο από 20 μήνες, 15.097 εγκρίσεις μετατράπηκαν σε 14.114 υπογεγραμμένες συμβάσεις. Ποσοστό μετατροπής 93,5%, εξαιρετικά υψηλό για πρόγραμμα αυτής της κλίμακας. Το μέσο εισόδημα ωφελούμενου ανέρχεται σε 21.130 ευρώ, η μέση ηλικία σε 38 έτη, το 7% αφορά μονογονεϊκές οικογένειες, και το 37% των δανείων την Περιφέρεια. Αυτή είναι η αποστολή μιας αναπτυξιακής τράπεζας, η χρηματοδότηση να έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα».