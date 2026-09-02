Νεσχάν Μουλαζίμ: Οι πρώτες διακοπές με την 10 μηνών κόρη της – Φωτογραφίες

Η Νεσχάν Μουλαζίμ πέρασε ένα από τα πιο όμορφα Καλοκαίρια της ζωής της, καθώς για πρώτη φορά είχε μαζί της στις διακοπές την κόρη της. Η μικρή ήρθε στη ζωή τον Οκτώβριο του 2025 και από τότε η καθημερινότητα της παρουσιάστριας και του συζύγου της έχει αλλάξει.

Μάλιστα, η Νεσχάν Μουλαζίμ θέλησε να μοιραστεί με τους ακολούθους της μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές που έζησαν ως οικογένεια. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε ένα άλμπουμ από τις διακοπές τους, με πρωταγωνίστρια φυσικά την 10 μηνών κόρη της.

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Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

“Το πρώτο μας καλοκαίρι μαζί… Τα μικρά σου χεράκια, η μεγαλύτερη ευτυχία μας. Τόσο ευγνώμων για σένα”, έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Νεσχάν Μουλαζίμ.