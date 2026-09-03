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Πέθανε στα 70 της η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της τζαζ Κασάντρα Γουίλσον

Η αιτία του θανάτου της δεν έγινε γνωστή

Πέθανε στα 70 της η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της τζαζ Κασάντρα Γουίλσον
PAP
DEBATER NEWSROOM

Η διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια της τζαζ Κασάντρα Γουίλσον, η οποία είχε τιμηθεί με βραβεία Grammy, πέθανε χθες, Τετάρτη, σε ηλικία 70 ετών στη γενέτειρά της, το Τζάκσον του Μισισίπι (νότιες ΗΠΑ), ανακοίνωσε ο καλλιτεχνικός πράκτοράς της.

«Η Κασάντρα Γουίλσον έφυγε γαλήνια, στο σπίτι της, περιτριγυρισμένη από τον οικογένειά της, τους στενούς φίλους της και τον μάνατζέρ της», ανακοίνωσε αυτός ο τελευταίος, ο Ρόμπερτ Τόρε, στα μέσα ενημέρωσης χαιρετίζοντας τη μνήμη μιας «θρυλικής καλλιτέχνιδας της τζαζ».

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Η αιτία του θανάτου της δεν έγινε γνωστή και ο Τόρε ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας.

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