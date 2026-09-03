Αμαλία Κωστοπούλου: Μιλά πρώτη φορά για τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ – “Το άγχος με χτύπησε σαν τρένο”

Η Αμαλία Κωστοπούλου μίλησε για πρώτη φορά για τον γάμο της με τον Τζέικ Μέντγουελ και αποκάλυψε άγνωστες λεπτομέρειες από τις ημέρες που προηγήθηκαν της μεγάλης τελετής στη Μεσσηνία. Λίγους μήνες μετά τον γάμο τους, η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου επέστρεψε στις ΗΠΑ, όπου ζει πλέον με τον σύζυγό της.

Υπενθυμίζεται ότι η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ παντρεύτηκαν στις 30 Μαΐου στη Μεσσηνία, έχοντας στο πλευρό τους περίπου 350 συγγενείς και φίλους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Αν και οι εικόνες από την ημέρα του γάμου ήταν άκρως εντυπωσιακές, η ίδια αποκάλυψε πως η εβδομάδα πριν από την τελετή ήταν αρκετά δύσκολη για εκείνη.

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Συγκεκριμένα, μέσα από ένα βίντεο στο YouTube μίλησε για την στιγμή που κατάλαβε ότι ήθελε να περάσει μαζί του το υπόλοιπο της ζωής της και παραδέχτηκε πως ο γάμος δεν ήταν κάτι που είχε στο μυαλό της όταν γνωρίστηκαν. Με τον καιρό ωστόσο η Αμαλία Κωστοπούλου είπε ότι η σχέση τους εξελίχθηκε με τρόπο που έκανε και τους δύο να αντιληφθούν ότι ήθελαν να συνεχίσουν μαζί. Όπως είπε δεν έγινε κάποια συγκεκριμένη συζήτηση για αρραβώνα ή γάμο και απλώς κάποια στιγμή ήταν ξεκάθαρο και στους δύο πως είχαν βρει ο ένας στον άλλον τον άνθρωπό τους.

“Νομίζω ότι διαφέρει πολύ από άτομο σε άτομο και ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη στιγμή ή χρονοδιάγραμμα. Έχω δει ανθρώπους να γνωρίζονται και να παντρεύονται μέσα σε έξι μήνες, ή να αρραβωνιάζονται μέσα σε έξι μήνες, και να έχουν γάμους που διαρκούν μια ζωή και υπέροχες σχέσεις. Έχω δει ανθρώπους να βγαίνουν μαζί, για 10 χρόνια πριν αρραβωνιαστούν και παντρευτούν, και να έχουν υπέροχες σχέσεις, και νομίζω ότι εξαρτάται πραγματικά από εσένα και τον σύντροφό σου”, ανέφερε η Αμαλία Κωστοπούλου.

“Προσωπικά, δεν σκεφτόμουν καθόλου το γάμο όταν γνώρισα τον Τζέικ. Ένιωθα ότι ήμουν πολύ νέα. Ήμουν 25 ετών όταν γνωριστήκαμε, και καθώς η σχέση εξελισσόταν, άρχισε να γίνεται πολύ προφανές και στους δυο μας, νομίζω, ότι θα θέλαμε να περάσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας μαζί, κάτι που ειλικρινά με συγκλόνισε πολύ, γιατί δεν είχα κάνει ποτέ τέτοιες σκέψεις πριν. Και μετά απλά συνέβη. Δεν μιλήσαμε, ας πούμε, ρητά για αρραβώνα και γάμο, αλλά είχαμε πει: “Ξέρεις, αυτό είναι”

“Δεν ένιωσα καθόλου νευρικότητα όλο το χρόνο πριν από το γάμο, αλλά μετά το άγχος με χτύπησε σαν τρένο. Μία εβδομάδα πριν από το γάμο, ξαφνικά ένιωσα τεράστιο άγχος, και νομίζω ότι προκλήθηκε επειδή η πρόγνωση του καιρού άλλαξε από ηλιοφάνεια και πεταλούδες σε καταιγίδες 24 ώρες το 24ωρο, και δεν είχαμε σχέδιο για βροχή. Δεν υπήρχε εναλλακτική λύση εκτός από την ακύρωση του γάμου”, είπε στη συνέχεια η Αμαλία Κωστοπούλου.

“Επί μια εβδομάδα, έλεγχα το κινητό μου κάθε δευτερόλεπτο και έκλαιγα. Και νομίζω ότι αγχώθηκα πάρα πολύ. Ήμουν στο Παρίσι όταν συνέβη αυτό, έκανα την τελική πρόβα για το φόρεμα του after party μου, και ήμουν μόνη μου. Υποτίθεται ότι θα πήγαινα εκεί για 12 ώρες μόνο για να δοκιμάσω το φόρεμα. Θα έκαναν τις τελευταίες προσαρμογές για περίπου 2 ώρες, και μετά θα έφευγα την ίδια μέρα. Τελικά έμεινα στο Παρίσι για τέσσερις μέρες, γιατί νομίζω ότι ήμουν τόσο αγχωμένη που αρρώστησα. Αρρώστησα τόσο πολύ που δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι και να μπω στο αυτοκίνητο για να πάω στο αεροδρόμιο. Νόμιζα ότι θα λιποθυμήσω”, συμπλήρωσε η Αμαλία Κωστοπούλου.

“Δεν νομίζω ότι είχα κάποιο δύσκολο μέρος της ημέρας. Ίσως απλώς αυτό το να μην βρω τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Ο μπαμπάς μου έπρεπε να με πάει στον χώρο της τελετής, και έτσι θύμωσα λίγο. Πώς κατάφερα να μείνω ήρεμη; Δεν ήμουν ήρεμη την εβδομάδα πριν από το γάμο. Είχα πάθει νευρικό κλονισμό και ήμουν άρρωστη. Και μετά, ναι, απλά προχώρησα”, ανέφερε η Αμαλία Κωστοπούλου.