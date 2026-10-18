Νίνο: Αποχαιρέτησε τον Γιώργο Βαρδινογιάννη με μια σπάνια φωτογραφία – Το τάβλι με το τριφύλλι (ΦΩΤΟ)

Με μια φωτογραφία από το παρελθόν επέλεξε ο Νίνο να αποχαιρετήσει δημόσια τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή (16/10), σε ηλικία 90 ετών.

Ο γνωστός τραγουδιστής δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο με τον πρώην πεθερό του, από μια χαλαρή στιγμή δίπλα σε πισίνα, όπου ο άλλοτε ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού εμφανίζεται να παίζει τάβλι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την απώλεια του ανθρώπου που άφησε το δικό του αποτύπωμα στον ελληνικό αθλητισμό και στον επιχειρηματικό κόσμο.

Η φωτογραφία με το τάβλι και το τριφύλλι του Παναθηναϊκού

Στη φωτογραφία που ανήρτησε ο Νίνο, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης κάθεται σε μια πολυθρόνα δίπλα στην πισίνα, φορώντας ροζ πουκάμισο και τζιν παντελόνι.

Απέναντί του βρίσκεται ένας άνδρας με μπλε πουκάμισο, ενώ ανάμεσά τους είναι τοποθετημένο ένα τάβλι.

Μια λεπτομέρεια που ξεχωρίζει είναι ότι πάνω στο τάβλι διακρίνεται το τριφύλλι του Παναθηναϊκού, της ομάδας με την οποία ο Γιώργος Βαρδινογιάννης συνέδεσε μεγάλο μέρος της ζωής του.

Το στιγμιότυπο αποτυπώνει μια πιο προσωπική και καθημερινή πλευρά του «Καπετάνιου», μακριά από τα γήπεδα, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις δημόσιες εμφανίσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η οικογενειακή σχέση του Νίνο με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη

Ο Νίνο υπήρξε παντρεμένος με τη Χρυσή Βαρδινογιάννη, κόρη του Γιώργου Βαρδινογιάννη, με την οποία έχει αποκτήσει δύο παιδιά.

Παρότι ο γάμος τους ολοκληρώθηκε, ο τραγουδιστής διατήρησε την οικογενειακή σύνδεση με τον εκλιπόντα μέσω των παιδιών του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επιλογή του να δημοσιεύσει μια ανεπίσημη φωτογραφία από μια προσωπική στιγμή αποτελεί έναν διακριτικό τρόπο αποχαιρετισμού, χωρίς δημόσιες δηλώσεις ή εκτενές μήνυμα.

Συγκίνηση για τον θάνατο του «Καπετάνιου»

Ο θάνατος του Γιώργου Βαρδινογιάννη προκάλεσε συγκίνηση στον αθλητικό και επιχειρηματικό κόσμο, με ανθρώπους που τον γνώρισαν να τον αποχαιρετούν δημόσια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο «Καπετάνιος» υπήρξε μια από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες στην ιστορία του Παναθηναϊκού, έχοντας συνδέσει το όνομά του με σημαντικές στιγμές του συλλόγου.

Η φωτογραφία που επέλεξε ο Νίνο, με το τάβλι και το τριφύλλι, συνδυάζει δύο διαφορετικές πλευρές της ζωής του: τις οικογενειακές στιγμές και την ιδιαίτερη σχέση του με την αγαπημένη του ομάδα.