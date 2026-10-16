Γιώργος Μαζωνάκης: Ραγίζουν καρδιές τα λόγια της μητέρας του – “Δεν ακούω τίποτα, κλαίω συνέχεια”

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, σχεδόν 40 ημέρες μετά τον ξαφνικό θάνατό του, που βύθισε στο πένθος την οικογένειά του και προκάλεσε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους θαυμαστές του. Η μητέρα του, Κλειώ Μαζωνάκη, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star το βράδυ της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου, περιγράφοντας με λίγα λόγια τον αβάσταχτο πόνο που βιώνει από την απώλεια του γιου της.

“Δεν ακούω τίποτα, δεν ξέρω γιατί κλαίω συνέχεια. Δικαίωση. Τι να σας πω τώρα; Πόνο, δικαίωση, δικαίωση, δικαίωση. Τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας”, ανέφερε η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ, εμφανώς συντετριμμένη.

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Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί το 40ήμερο μνημόσυνo του Γιώργου Μαζωνάκη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, στις 9:30 το πρωί. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει τρισάγιο στον τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη στο Γ’ Νεκροταφείο. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, η οικογένεια του τραγουδιστή αναμένει έως και 5.000 ανθρώπους να παραστούν στο μνημόσυνο, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη του. Η εκκλησία θα διατεθεί αποκλειστικά για το μνημόσυνο του καλλιτέχνη, καθώς οι υπόλοιπες τελετές της ημέρας έχουν μεταφερθεί σε άλλους ναούς. Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Τάσος Τεργιάκης, μετά την ολοκλήρωση του μνημοσύνου θα ακολουθήσει μικρή πορεία προς το Γ’ Νεκροταφείο.