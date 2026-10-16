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Χανιά: Συλλυπητήριο μήνυμα του δημάρχου Σφακίων για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη

Ο δήμαρχος Σφακίων χαρακτηρίζει τον «σπουδαίο άνθρωπο και φίλο», «​σταθερό συμπαραστάτη των Σφακιανών

Χανιά: Συλλυπητήριο μήνυμα του δημάρχου Σφακίων για την απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

«Με ειλικρινή θλίψη και συγκίνηση, η τοπική κοινωνία των Σφακίων και το δημοτικό συμβούλιο, αποχαιρετούν έναν σπουδαίο συμπατριώτη μας, τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, τον αγαπημένο σε όλους ‘Καπετάνιο’» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Σφακίων, Ιωάννης Ζερβός.

Ο κ. Ζερβός, στο συλλυπητήριο μήνυμά του για την απώλεια του «Καπετάνιου», όπως και ο ίδιος τον προσφωνούσε, κάνει λόγο για μία εμβληματική προσωπικότητα του ελληνικού επιχειρείν, της ναυτιλίας και του αθλητισμού, που σφράγισε, με την πορεία του μια ολόκληρη εποχή. «Παρά τη διεθνή του ακτινοβολία και τη σπουδαία διαδρομή του, δεν ξέχασε ποτέ τις ρίζες του. Η σχέση του με τα Σφακιά, ‘την γη μου’ όπως έλεγε, παρέμεινε ζωντανή, ειλικρινής και αδιάρρηκτη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του. ​Έτρεφε βαθιά αγάπη και υπερηφάνεια για την ιδιαίτερη ταυτότητα και την ιστορία του τόπου μας, την οποία στήριζε έμπρακτα σε κάθε ευκαιρία και διαλαλούσε με παρρησία, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό».

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Ο δήμαρχος Σφακίων χαρακτηρίζει τον «σπουδαίο άνθρωπο και φίλο», «​σταθερό συμπαραστάτη των Σφακιανών, με διαρκές ενδιαφέρον για την πρόοδο της περιοχής και τους ανθρώπους της, που αφήνει πίσω του ανεξίτηλο το αποτύπωμα της προσφοράς, της ευγένειας και του ισχυρού κρητικού του σθένους. Εκ μέρους του δήμου Σφακίων, του δημοτικού συμβουλίου και όλων των δημοτών μας, εκφράζω τα θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. ​Αιώνια η μνήμη του».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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