Παναθηναϊκός: Συγκίνηση στο ΟΑΚΑ για τον Γιώργο Βαρδινογιάννη – Λευκά τριαντάφυλλα στη μνήμη του

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στο ΟΑΚΑ η απόδοση τιμής στη μνήμη του Γιώργου Βαρδινογιάννη, του ιστορικού προέδρου του Παναθηναϊκού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή (16/10), σε ηλικία 90 ετών.

Λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα Τρίπολης, οι ποδοσφαιριστές και τα τεχνικά επιτελεία των δύο ομάδων τίμησαν τον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με μία ολόκληρη εποχή στην ιστορία του «τριφυλλιού».

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Λευκά τριαντάφυλλα μπροστά στη φωτογραφία του «Καπετάνιου»

Μετά την ολοκλήρωση της προθέρμανσης και ενώ οι δύο ομάδες κατευθύνονταν προς τα αποδυτήρια, οι παίκτες σταμάτησαν μπροστά από μία μεγάλη φωτογραφία του Γιώργου Βαρδινογιάννη, η οποία είχε τοποθετηθεί δίπλα στη φυσούνα του γηπέδου.

Ένας προς έναν, οι ποδοσφαιριστές άφησαν ένα λευκό τριαντάφυλλο στη μνήμη του «Καπετάνιου», σε μία συμβολική κίνηση σεβασμού.

Πρώτοι πέρασαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού και ακολούθησαν εκείνοι του Αστέρα Τρίπολης, μαζί με τα μέλη των τεχνικών επιτελείων τους.

SUPERLEAGUE 2026-2027 / ΠΑΟ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

SUPERLEAGUE 2026-2027 / ΠΑΟ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ενός λεπτού σιγή και μαύρα περιβραχιόνια

Ο φόρος τιμής στον Γιώργο Βαρδινογιάννη δεν περιορίστηκε στη συγκινητική κίνηση των ποδοσφαιριστών.

Σε συνεννόηση με τη διοργανώτρια αρχή, είχε προγραμματιστεί να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης.

Παράλληλα, οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού θα αγωνίζονταν φορώντας μαύρα περιβραχιόνια, ως ένδειξη πένθους για την απώλεια του ιστορικού προέδρου της ομάδας.

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Λουλούδια στη θέση όπου καθόταν ο Γιώργος Βαρδινογιάννης

Ιδιαίτερα συμβολική ήταν και μία ακόμη εικόνα από τις εξέδρες του ΟΑΚΑ.

Στη θέση από την οποία ο Γιώργος Βαρδινογιάννης συνήθιζε να παρακολουθεί τους αγώνες του Παναθηναϊκού είχαν τοποθετηθεί λουλούδια, ως ένας τελευταίος φόρος τιμής στον «Καπετάνιο».

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Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης υπήρξε μία από τις πλέον χαρακτηριστικές προσωπικότητες στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, με την παρουσία του στη διοίκηση του Παναθηναϊκού να έχει συνδεθεί με σημαντικές στιγμές και επιτυχίες του συλλόγου.

Η αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης αποτέλεσε έτσι μία ευκαιρία για την οικογένεια του Παναθηναϊκού να αποχαιρετήσει, με τον δικό της τρόπο, τον ιστορικό της πρόεδρο.