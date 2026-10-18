Παρέμβαση Κομισιόν για τα επεισόδια στην Αλβανία: Καταδικάζει τη βία, υπερασπίζεται το δικαίωμα στη διαμαρτυρία

Την αντίθεσή της στη χρήση βίας κατά τη διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων στην Αλβανία εξέφρασε την Κυριακή (18/10) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στα Τίρανα και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Η παρέμβαση των Βρυξελλών έρχεται στον απόηχο των φοιτητικών κινητοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, με τους διαδηλωτές να ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

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Παράλληλα με την καταδίκη της βίας, η Κομισιόν χαιρέτισε τη δέσμευση των αλβανικών αρχών ότι θα προστατεύσουν το δικαίωμα των πολιτών να διαμαρτύρονται.

Το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδικάζει τη χρήση βίας που καταγράφηκε στην αλβανική πρωτεύουσα και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Την ίδια στιγμή, αντιμετωπίζει θετικά τη διαβεβαίωση των αλβανικών αρχών ότι το δικαίωμα στη διαμαρτυρία θα συνεχίσει να προστατεύεται.

Η τοποθέτηση αυτή αναδεικνύει δύο διακριτά ζητήματα: την ανάγκη αποτροπής των βίαιων επεισοδίων και τη διασφάλιση της δυνατότητας των πολιτών να εκφράζουν δημόσια και ειρηνικά τα αιτήματά τους.

Γιατί διαδηλώνουν οι φοιτητές στην Αλβανία

Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται οι φοιτητές, οι οποίοι εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για την πολιτική και οικονομική κατάσταση στη χώρα.

Οι διαμαρτυρίες τροφοδοτούνται από καταγγελίες για κυβερνητική διαφθορά, την έλλειψη επαγγελματικών ευκαιριών και τις χαμηλές προδιαγραφές στην εκπαίδευση.

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Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, αποδίδοντας στην κυβέρνησή του ευθύνη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Από τα Τίρανα σε άλλες πόλεις της χώρας

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με μαζική παρουσία φοιτητών στο κέντρο των Τιράνων και στη συνέχεια επεκτάθηκαν σε άλλες πόλεις της Αλβανίας κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας.

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Η κλιμάκωση των διαδηλώσεων και τα επεισόδια που τις συνόδευσαν προκάλεσαν την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η παρέμβαση της Κομισιόν προσθέτει πλέον και μια ευρωπαϊκή διάσταση στην πολιτική αντιπαράθεση, καθώς οι Βρυξέλλες καλούν ουσιαστικά σε αποφυγή της βίας, χωρίς να αμφισβητούν το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία.