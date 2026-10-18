Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν;
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Παρέμβαση Κομισιόν για τα επεισόδια στην Αλβανία: Καταδικάζει τη βία, υπερασπίζεται το δικαίωμα στη διαμαρτυρία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδικάζει τη βία που σημειώθηκε στα Τίρανα και σε άλλες πόλεις, χαιρετίζοντας παράλληλα τη δέσμευση των αλβανικών αρχών να προστατεύσουν το δικαίωμα στη διαμαρτυρία.

Παρέμβαση Κομισιόν για τα επεισόδια στην Αλβανία: Καταδικάζει τη βία, υπερασπίζεται το δικαίωμα στη διαμαρτυρία
Επεισόδια κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στα Τίρανα. (EPA)
DEBATER NEWSROOM

Την αντίθεσή της στη χρήση βίας κατά τη διάρκεια των μαζικών διαδηλώσεων στην Αλβανία εξέφρασε την Κυριακή (18/10) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν στα Τίρανα και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Η παρέμβαση των Βρυξελλών έρχεται στον απόηχο των φοιτητικών κινητοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, με τους διαδηλωτές να ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα με την καταδίκη της βίας, η Κομισιόν χαιρέτισε τη δέσμευση των αλβανικών αρχών ότι θα προστατεύσουν το δικαίωμα των πολιτών να διαμαρτύρονται.

Το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδικάζει τη χρήση βίας που καταγράφηκε στην αλβανική πρωτεύουσα και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Την ίδια στιγμή, αντιμετωπίζει θετικά τη διαβεβαίωση των αλβανικών αρχών ότι το δικαίωμα στη διαμαρτυρία θα συνεχίσει να προστατεύεται.

Η τοποθέτηση αυτή αναδεικνύει δύο διακριτά ζητήματα: την ανάγκη αποτροπής των βίαιων επεισοδίων και τη διασφάλιση της δυνατότητας των πολιτών να εκφράζουν δημόσια και ειρηνικά τα αιτήματά τους.

Γιατί διαδηλώνουν οι φοιτητές στην Αλβανία

Στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται οι φοιτητές, οι οποίοι εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για την πολιτική και οικονομική κατάσταση στη χώρα.

Οι διαμαρτυρίες τροφοδοτούνται από καταγγελίες για κυβερνητική διαφθορά, την έλλειψη επαγγελματικών ευκαιριών και τις χαμηλές προδιαγραφές στην εκπαίδευση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, αποδίδοντας στην κυβέρνησή του ευθύνη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Από τα Τίρανα σε άλλες πόλεις της χώρας

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με μαζική παρουσία φοιτητών στο κέντρο των Τιράνων και στη συνέχεια επεκτάθηκαν σε άλλες πόλεις της Αλβανίας κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κλιμάκωση των διαδηλώσεων και τα επεισόδια που τις συνόδευσαν προκάλεσαν την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η παρέμβαση της Κομισιόν προσθέτει πλέον και μια ευρωπαϊκή διάσταση στην πολιτική αντιπαράθεση, καθώς οι Βρυξέλλες καλούν ουσιαστικά σε αποφυγή της βίας, χωρίς να αμφισβητούν το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Γαλλία: 2.397 συλλήψεις και 997 τραυματίες αστυνομικοί από τα επεισόδια – Επτά σοβαρά
ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: 2.397 συλλήψεις και 997 τραυματίες αστυνομικοί από τα επεισόδια – Επτά σοβαρά

Στους 2.397 ανήλθαν οι συλληφθέντες κατά τις μαζικές κινητοποιήσεις του Σαββάτου στη Γαλλία. Σχεδόν 1.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών.

Άιζενκοτ σε Τραμπ: “Μόνο οι Ισραηλινοί επιλέγουν τον ηγέτη τους” – Η απάντηση στη στήριξη Νετανιάχου
ΔΙΕΘΝΗ

Άιζενκοτ σε Τραμπ: “Μόνο οι Ισραηλινοί επιλέγουν τον ηγέτη τους” – Η απάντηση στη στήριξη Νετανιάχου

Ο βασικός αντίπαλος του Μπενιαμίν Νετανιάχου απάντησε στη δημόσια στήριξη του Αμερικανού προέδρου, ξεκαθαρίζοντας ότι η επιλογή της επόμενης ηγεσίας του Ισραήλ ανήκει αποκλειστικά στους πολίτες του.

Χάος στο Μιλάνο: 160 προσαγωγές σε τέσσερις ώρες – Ανήλικοι το 80% των προσαχθέντων
ΔΙΕΘΝΗ

Χάος στο Μιλάνο: 160 προσαγωγές σε τέσσερις ώρες – Ανήλικοι το 80% των προσαχθέντων

Νέα επεισόδια και καταστροφές σε εμπορικά καταστήματα στο Μιλάνο. Σε 160 προσαγωγές προχώρησαν οι αρχές μέσα σε τέσσερις ώρες, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ποινικών διώξεων ακόμη και σε βάρος ανηλίκων.

Μακρόν: «Η χώρα χρειάζεται τάξη, όχι κλιμάκωση» – Σκληρό μήνυμα για τα επεισόδια, αναγνώρισε την οργή των νέων
ΔΙΕΘΝΗ

Μακρόν: «Η χώρα χρειάζεται τάξη, όχι κλιμάκωση» – Σκληρό μήνυμα για τα επεισόδια, αναγνώρισε την οργή των νέων

Ο Γάλλος πρόεδρος καταδίκασε τις λεηλασίες και τους εμπρησμούς, απέδωσε τη βία σε ακροαριστερές ομάδες και εγκληματικά στοιχεία, αλλά αναγνώρισε τα αιτήματα των διαδηλωτών για την ακρίβεια και τις ανησυχίες των νέων.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πιερία: Αυτός είναι ο 41χρονος πιλότος των Canadair που σκοτώθηκε με το μονοκινητήριο – Πατέρας τεσσάρων παιδιών (ΦΩΤΟ)
ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Αυτός είναι ο 41χρονος πιλότος των Canadair που σκοτώθηκε με το μονοκινητήριο – Πατέρας τεσσάρων παιδιών (ΦΩΤΟ)

Ο 41χρονος Χρήστος Αναστασιάδης ήταν πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας και πατέρας τεσσάρων παιδιών. Μαζί του έχασε τη ζωή του ο 58χρονος Θεολόγος Μαραντίδης, σε πτήση κοντά στην Αερολέσχη Πιερίας.

Γαλλία: 2.397 συλλήψεις και 997 τραυματίες αστυνομικοί από τα επεισόδια – Επτά σοβαρά
ΔΙΕΘΝΗ

Γαλλία: 2.397 συλλήψεις και 997 τραυματίες αστυνομικοί από τα επεισόδια – Επτά σοβαρά

Στους 2.397 ανήλθαν οι συλληφθέντες κατά τις μαζικές κινητοποιήσεις του Σαββάτου στη Γαλλία. Σχεδόν 1.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό του υπουργείου Εσωτερικών.

Άιζενκοτ σε Τραμπ: “Μόνο οι Ισραηλινοί επιλέγουν τον ηγέτη τους” – Η απάντηση στη στήριξη Νετανιάχου
ΔΙΕΘΝΗ

Άιζενκοτ σε Τραμπ: “Μόνο οι Ισραηλινοί επιλέγουν τον ηγέτη τους” – Η απάντηση στη στήριξη Νετανιάχου

Ο βασικός αντίπαλος του Μπενιαμίν Νετανιάχου απάντησε στη δημόσια στήριξη του Αμερικανού προέδρου, ξεκαθαρίζοντας ότι η επιλογή της επόμενης ηγεσίας του Ισραήλ ανήκει αποκλειστικά στους πολίτες του.