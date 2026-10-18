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LIFESTYLE

Μαρία Μαζωνάκη: Η λιτή δήλωση για τον αδελφό της στο 40ήμερο μνημόσυνο

Η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε στην κάμερα του MEGA για τη δύσκολη ημέρα της οικογένειας, κατά το 40ήμερο μνημόσυνο του τραγουδιστή στη Νίκαια.

Μαρία Μαζωνάκη: Η λιτή δήλωση για τον αδελφό της στο 40ήμερο μνημόσυνο
Η Μαρία Μαζωνάκη στο 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη.
DEBATER NEWSROOM

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής (18/10) το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, με την οικογένεια του αγαπημένου τραγουδιστή να βιώνει ακόμη μία δύσκολη στιγμή μετά την απώλειά του.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρέθηκαν στην εκκλησία ήταν οι γονείς του, Κλειώ και Μανώλης Μαζωνάκης, καθώς και οι δύο αδελφές του, Μαρία και Βάσω.

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«Είναι δύσκολη μέρα σήμερα» – Η δήλωση της Μαρίας Μαζωνάκη

Η Μαρία Μαζωνάκη μίλησε στην κάμερα του MEGA, δίνοντας με ελάχιστες λέξεις το στίγμα της συναισθηματικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η οικογένεια.

«Είναι δύσκολη μέρα σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά, χωρίς να θελήσει να επεκταθεί περισσότερο.

Η λιτή δήλωσή της αποτύπωσε το βαρύ κλίμα που επικρατούσε στην οικογένεια, σαράντα ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η συγκίνηση της οικογένειας στο μνημόσυνο

Οι γονείς και οι αδελφές του τραγουδιστή έφτασαν από νωρίς στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, όπου συγκεντρώθηκαν συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που ήθελαν να τιμήσουν τη μνήμη του.

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Η Μαρία Μαζωνάκη εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένη, ενώ μετά την ολοκλήρωση της τελετής ξέσπασε σε κλάματα, βρίσκοντας παρηγοριά στην αγκαλιά δικών της ανθρώπων.

Στο πλευρό της οικογένειας βρέθηκαν πρόσωπα από το στενό περιβάλλον του τραγουδιστή, αλλά και θαυμαστές του που θέλησαν να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους.

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Τρισάγιο στον τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη

Μετά το μνημόσυνο στη Νίκαια, η οικογένεια και οι παρευρισκόμενοι κατευθύνθηκαν στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη του καλλιτέχνη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 54 ετών, αφήνοντας πίσω του μία σημαντική διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι.

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Η σημερινή ημέρα αποτέλεσε ακόμη μία ιδιαίτερα δύσκολη δοκιμασία για τους ανθρώπους που τον αγάπησαν, με τη φράση της αδελφής του να συνοψίζει το κλίμα συγκίνησης και πένθους.

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