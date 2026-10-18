Στα μωβ φωταγωγήθηκε η Βουλή – Τι είναι το σπάνιο Σύνδρομο Rett (ΦΩΤΟ)

Στα μωβ φωταγωγήθηκε η πρόσοψη του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων, στο πλαίσιο των παγκόσμιων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το Σύνδρομο Rett, στις οποίες είναι αφιερωμένος ο μήνας Οκτώβριος.

Η συμβολική πρωτοβουλία έχει στόχο να αναδείξει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με τη συγκεκριμένη σπάνια γενετική διαταραχή, καθώς και την ανάγκη υποστήριξης των οικογενειών και των φροντιστών τους.

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Το μωβ χρώμα, που έχει καθιερωθεί διεθνώς ως σύμβολο ευαισθητοποίησης για το Σύνδρομο Rett, επιλέχθηκε για να μεταφέρει ένα μήνυμα αποδοχής, αλληλεγγύης και ισότιμης συμμετοχής στην κοινωνική ζωή.

Τι είναι το Σύνδρομο Rett και ποιους επηρεάζει

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Βουλής, το Σύνδρομο Rett είναι μια σπάνια γενετική νευροαναπτυξιακή διαταραχή, η οποία εμφανίζεται κυρίως σε κορίτσια.

Επηρεάζει την κινητικότητα, την επικοινωνία και την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, δημιουργώντας σημαντικές ανάγκες καθημερινής φροντίδας και υποστήριξης.

Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως στην πρώιμη παιδική ηλικία, έπειτα από μια περίοδο φαινομενικά φυσιολογικής ανάπτυξης.

Η διαταραχή μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητα τόσο των ατόμων που ζουν με αυτήν όσο και των οικογενειών τους.

Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της επιστημονικής έρευνας

Μέσα από τη φωταγώγηση του ελληνικού Κοινοβουλίου αναδεικνύεται η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της πρόσβασης σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας.

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Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη συνεχούς επιστημονικής έρευνας, αλλά και στη στήριξη των οικογενειών και των ανθρώπων που αναλαμβάνουν την καθημερινή φροντίδα των ατόμων με Σύνδρομο Rett.

Η ενημέρωση της κοινωνίας αποτελεί επίσης βασικό στόχο των διεθνών δράσεων που πραγματοποιούνται κάθε Οκτώβριο.

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Το μήνυμα της Βουλής των Ελλήνων

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Κοινοβουλίου:

«Με τη συμβολική αυτή πρωτοβουλία, η Βουλή των Ελλήνων στέλνει μήνυμα αποδοχής, αλληλεγγύης και ουσιαστικής στήριξης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενημέρωση της κοινωνίας και διασφάλιση ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική ζωή».

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Η φωταγώγηση της Βουλής εντάσσεται στις πρωτοβουλίες που πραγματοποιούνται διεθνώς με αφορμή τον μήνα ευαισθητοποίησης για το Σύνδρομο Rett.