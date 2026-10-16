Το “αντίο” του Παναθηναϊκού στον Γιώργο Βαρδινογιάννη: “Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του κλαμπ”

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media αποχαιρέτησε ο Παναθηναϊκός τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 90 ετών το μεσημέρι της Παρασκευής.

Στην ανάρτησή τους οι «πράσινοι» ανέφεραν το πώς μεγαλούργησε ο σύλλογος στα 21 χρόνια του «Καπετάνιου» ενώ τόνισαν πως θα είναι για πάντα ένα αναπόσπαστο κομμάτι στην ιστορία της ομάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του ιστορικού προέδρου του συλλόγου, Γιώργου Βαρδινογιάννη. Καλό ταξίδι, Καπετάνιε. #Panathinaikos #PAOFC https://t.co/A7Zb5E86Nf— Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 16, 2026

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του ιστορικού προέδρου του συλλόγου, Γιώργου Βαρδινογιάννη.

Ο Καπετάνιος υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στην Ιστορία του Παναθηναϊκού αλλά και συνολικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Συνέδεσε το όνομά του με μια ολόκληρη εποχή για τον σύλλογο, αναλαμβάνοντας την προεδρία της ΠΑΕ το 1979 και παραμένοντας στο τιμόνι της για περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Στα 21 χρόνια της ενεργής παρουσίας του στον σύλλογο, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε έξι πρωταθλήματα, εννέα Κύπελλα και τρία Σούπερ Καπ, γράφοντας αρκετές από τις πιο ένδοξες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας του.

Ο Παναθηναϊκός της εποχής του Γιώργου Βαρδινογιάννη μεγαλούργησε και στην Ευρώπη. Τη σεζόν 1984-85 έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, σε μια πορεία που έμεινε ανεξίτηλη στη μνήμη των φίλων του συλλόγου. Τη σεζόν 1995-96 επανέλαβε το κατόρθωμα στο Champions League, φτάνοντας ξανά μια ανάσα από τον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης με την ιστορική νίκη επί του Άγιαξ στο Άμστερνταμ.

Σπουδαίες ήταν και οι παρουσίες του Τριφυλλιού τη σεζόν 1987-88, όταν έφτασε μέχρι την προημιτελική φάση του Κυπέλλου UEFA, αλλά και τη σεζόν 1991-92, στο πρώτο πειραματικό Champions League, όπου ο Παναθηναϊκός βρέθηκε και πάλι στην τελική οκτάδα της Ευρώπης. Ήταν χρόνια στα οποία η ομάδα στάθηκε με κύρος και αυτοπεποίθηση απέναντι στις μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, συνεχίζοντας με απόλυτη επιτυχία στον δρόμο που άνοιξε η θρυλική πορεία του Γουέμπλεϊ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επί των ημερών του, αναπτύχθηκε και η περίφημη ακαδημία του Παναθηναϊκού, που έβγαλε σπουδαίους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αποτέλεσαν βασικό πυρήνα στην κατάκτηση του Euro 2004. Το όραμά του για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των τμημάτων υποδομής σε επαγγελματικά πρότυπα αποτέλεσε οδηγό για το σύνολο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Πέρα από τους τίτλους, τις διακρίσεις και τις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης υπήρξε ένας άνθρωπος που σφράγισε ανεξίτηλα την πορεία του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Με την ισχυρή προσωπικότητά του, την αποφασιστικότητα και την αφοσίωσή του στην ομάδα μέχρι και τις τελευταίες μέρες της ζωής του, άφησε ένα αποτύπωμα που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Ιστορίας του Τριφυλλιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η οικογένεια του Παναθηναϊκού αποχαιρετά με σεβασμό και βαθιά συγκίνηση τον Καπετάνιο.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ



Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός από την πλευρά τον αποχαιρέτησε, γράφοντας: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την τεράστια απώλεια του Γιώργου Βαρδινογιάννη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης υπήρξε για δεκαετίες μία από τις πλέον εξέχουσες προσωπικότητες του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου, με πολυετή, πολύτιμη προσφορά στον Παναθηναϊκό, γιγαντιαίο εκτόπισμα και μοναδικό αποτύπωμα συνεισφοράς στην κοινωνία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στα μέλη της οικογένειας Βαρδινογιάννη και τους οικείους του εκλιπόντος.

Καλό ταξίδι, «Καπετάνιε» μας»

Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός: «Καλό ταξίδι ”Καπετάνιε”, υπήρξε διαχρονικά αρωγός για τον ΑΟ»

Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Βαρδινογιάννη επέφερε θλίψη στον κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Μετά την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο Ερασιτέχνης εξέδωσε μία ανακοίνωση για να αποχαιρετήσει τον ιστορικό παράγοντα.

Το «τριφύλλι» τόνισε πως ο «Καπετάνιος» υπήρξε διαχρονικά αρωγός σε τμήματα του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου και ευχήθηκε βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.



Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εκφράζει τα βαθιά και ειλικρινή του συλλυπητήρια για την απώλεια του ιστορικού παράγοντα του Συλλόγου.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης γεννήθηκε στις 7 Απριλίου 1936 στην Επισκοπή Ρεθύμνου Κρήτης.Ακολούθησε τον δρόμο της ναυτιλίας και αποφοίτησε από τη Σχολή Εμποροπλοιάρχων του Σαουθάμπτον στην Αγγλία και ασχολήθηκε με το εμπορικό ναυτικό.

Συμμετείχε στη διοίκηση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, της οποίας υπήρξε μέλος του διοικητικού συμβουλίου για δύο θητείες.

Ως παράγοντας είχε ενεργή συμμετοχή στα αγωνιστικά του Παναθηναϊκού από τα μέσα της δεκαετίας του ΄70 και έγινε Πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός από το 1979 μέχρι το 2000.Υπήρξε διαχρονικά αρωγός σε τμήματα του Παναθηναϊκού Α.Ο.

Στα 21 χρόνια προεδρίας του κατέκτησε 6 πρωταθλήματα (1983-84, 1985-86, 1989-90, 1990-91, 1994-95, 1995-96), 9 Κύπελλα (1981-82, 1983-84, 1985-86, 1987-88, 1988-89, 1990-91, 1992-93, 1993-94, 1994-95), 3 Σούπερ Καπ (1987-88, 1992-93, 1993-94) και έφτασε 2 φορές στα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ (1985,1996).