Δήμητρα Αλεξανδράκη: Τι συνέβη στα παρασκήνια του OPEN – «Ήμουν δύο ώρες στο πάτωμα»

Σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Δήμητρα Αλεξανδράκη, αποκαλύπτοντας ότι κατέρρευσε λίγο πριν από προγραμματισμένη εμφάνισή της στην τηλεόραση, ενώ παραδέχτηκε ότι το τελευταίο διάστημα περνά μια δύσκολη περίοδο.

Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η επιχειρηματίας και πρώην μοντέλο εξήγησε γιατί δεν εμφανίστηκε τελικά στην εκπομπή «Άνω Κάτω» του OPEN, με παρουσιαστή τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, το βράδυ της Πέμπτης (15/10).

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Παράλληλα, μίλησε για την ανάγκη να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στον εαυτό της και προανήγγειλε αλλαγές που αφορούν την επιχείρησή της.

«Αισθανόμουν δυσφορία, ζαλιζόμουν και η καρδιά μου χτυπούσε έντονα»

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη περιέγραψε όσα συνέβησαν στα παρασκήνια της εκπομπής, λίγο πριν βγει στον τηλεοπτικό αέρα.

Όπως αποκάλυψε, τη στιγμή που οι συνεργάτες της παραγωγής ετοιμάζονταν να της τοποθετήσουν το μικρόφωνο, ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε.

«Αισθανόμουν μια δυσφορία, ότι ζαλιζόμουν, ότι χάνομαι, ότι η καρδιά μου χτύπαγε πολύ έντονα», ανέφερε, περιγράφοντας την κατάσταση που βίωσε.

Η ίδια εξήγησε ότι δεν αισθάνεται καλά το τελευταίο διάστημα και πως δυσκολεύτηκε ακόμη και να πραγματοποιήσει το βίντεο με το οποίο απευθύνθηκε στους διαδικτυακούς της φίλους.

«Έδωσα τα πάντα στους γύρω μου και άδειασα»

Σε άλλο σημείο της εξομολόγησής της, η Δήμητρα Αλεξανδράκη αναφέρθηκε στις επιλογές που έχει κάνει στη ζωή της και στο συναισθηματικό βάρος που, όπως εξήγησε, αισθάνεται.

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Παραδέχτηκε ότι δεν είναι ευτυχισμένη με ορισμένες αποφάσεις της, αναλαμβάνοντας η ίδια την ευθύνη για αυτές.

«Έδωσα πολλά στους γύρω μου, τα πάντα βασικά, και άδειασα εγώ», είπε χαρακτηριστικά.

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Η επιχειρηματίας τόνισε ότι πλέον αισθάνεται την ανάγκη να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητές της και να φροντίσει περισσότερο τον εαυτό της.

Οι αποφάσεις για τη Saga Bridal και το ταξίδι που σχεδιάζει

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη αποκάλυψε ότι η δύσκολη περίοδος που διανύει την έχει οδηγήσει στη λήψη σημαντικών αποφάσεων για την επιχείρησή της, Saga Bridal.

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Χωρίς να διευκρινίσει ακόμη ποιες ακριβώς θα είναι οι αλλαγές, ανέφερε ότι οι αποφάσεις της θα γίνουν πράξη τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι σχεδιάζει να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι, καθώς αισθάνεται την ανάγκη να απομακρυνθεί προσωρινά από την καθημερινότητά της.

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Όπως εξήγησε, θέλει να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό της και να δώσει προτεραιότητα στην προσωπική της ευημερία.

Η αντίδραση του Απόστολου Γκλέτσου και η αγκαλιά της Ιωάννας Παλιοσπύρου

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη αναφέρθηκε και σε όσα συνέβησαν όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία στα παρασκήνια του OPEN.

Όπως περιέγραψε, ο Απόστολος Γκλέτσος, που βρισκόταν στο πλατό, έσπευσε να τη βοηθήσει, κρατώντας το χέρι της για να ελέγξει τον σφυγμό της.

Η ίδια θυμήθηκε μάλιστα με χιούμορ ότι, παρά την κατάστασή της, βρήκε τη δύναμη να του εκφράσει τον θαυμασμό της.

Στη συνέχεια, όπως είπε, δέχτηκε τη στήριξη της Ιωάννας Παλιοσπύρου, την αγκαλιά της οποίας περιέγραψε ως ιδιαίτερα ζεστή.

Σύμφωνα με την ίδια, χρειάστηκε περίπου δύο ώρες μέχρι να συνέλθει από το περιστατικό.

Παρά τη δύσκολη εμπειρία, η Δήμητρα Αλεξανδράκη ολοκλήρωσε την εξομολόγησή της με ένα αισιόδοξο μήνυμα, εκφράζοντας την πεποίθησή της ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν καλύτερα.